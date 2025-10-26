Fiscalía de Chiriquí investiga accidente de tránsito que dejó un agente fallecido en Bugaba

El hecho se registró la noche del sábado en el sector de Santa Marta, cuando tres agentes de la Policía Nacional se vieron involucradas en el siniestro vial.

Bugaba, Chiriquí/El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Chiriquí, inició una investigación por el delito contra la vida y la integridad personal tras un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, que dejó un agente de la Policía Nacional fallecido y dos más heridos.

Según los primeros informes, el hecho se registró la noche del sábado en el sector de Santa Marta, cuando tres agentes de la Policía Nacional se vieron involucrados en el siniestro vial.

Las autoridades indicaron que los dos funcionarios lesionados permanecen recluidos en un centro médico de la provincia, mientras avanzan las diligencias para determinar las circunstancias del accidente.

La Policía Nacional confirmó el incidente y señaló que el caso está bajo investigación por parte del Ministerio Público, con el fin de esclarecer las causas del hecho.