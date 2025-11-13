Fortalezas y desafíos del modelo electoral panameño: transparencia, tecnología y paridad

Los retos se concentran en el periodo previo a las votaciones. La desinformación en redes sociales, las noticias falsas y la falta de regulación sobre propaganda digital.

La expresidenta de la Comisión de Elecciones de Puerto Rico, Liza García Vélez, destacó que Panamá posee uno de los sistemas electorales más sólidos y confiables de la región, gracias a su modelo de reformas continuas y la autonomía del Tribunal Electoral. Sin embargo, advirtió que los mayores retos ya no están el día de la votación, sino en el periodo previo, donde la desinformación digital y la falta de paridad de género ponen a prueba la transparencia democrática.

La también abogada destacó que este modelo “fortalece la confianza ciudadana y asegura una transición pacífica del poder”, subrayando que Panamá mantiene una autoridad electoral autónoma, con procesos de registro civil y credenciales activos durante todo el año.

Entre las virtudes del sistema panameño resaltan la papeleta única, implementada desde los años 90, y la robustez de la cédula de identidad, que impide fraudes y fortalece la seguridad del voto. Además, la tradicional quema de papeletas, aunque peculiar, simboliza para los ciudadanos la transparencia y cierre limpio de cada elección.

Retos Electorales

Pese a las virtudes, los retos se concentran en el periodo previo a las votaciones. La desinformación en redes sociales, las noticias falsas y la falta de regulación sobre propaganda digital se han convertido en desafíos globales que también impactan a Panamá. García Vélez señaló que “el elector de hoy es digital, opina y se informa en redes sociales, por lo que el Tribunal Electoral debe contar con herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para contrarrestar contenidos falsos y garantizar información verificada”.

Otro aspecto pendiente es la paridad de género en la política. Aunque la ley busca listas equilibradas entre hombres y mujeres, muchas candidatas enfrentan obstáculos económicos, sociales y de violencia política.

Las mujeres quieren participar, pero sin violencia y en igualdad de condiciones”, advirtió la experta.

Panamá, no obstante, se mantiene como referente regional en integridad electoral. Su desafío es ahora adaptar esa fortaleza institucional al nuevo contexto digital y garantizar que la democracia siga siendo un espacio inclusivo, moderno y confiable.