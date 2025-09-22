Fotomultas podrían entrar en funcionamiento en 2026, según la ATTT

Autoridades buscan fomentar la cultura vial antes de aplicar sanciones automatizadas por exceso de velocidad y otras infracciones.

Ciudad de Panamá/Las cámaras de fotomultas instaladas desde hace varios años en distintas avenidas del país podrían entrar en funcionamiento a partir del año 2026, según confirmó el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Simón Henríquez.

Estos dispositivos están diseñados para generar automáticamente boletas a conductores que incurran en infracciones como exceder los límites de velocidad, pasarse la luz roja del semáforo o no respetar señales de alto.

“Hay muchas posibilidades de que el próximo año se pongan en funcionamiento estas cámaras”, indicó Henríquez. “Lo que buscamos nosotros es motivar un ordenamiento vial y no sancionar por sancionar”.

A pesar del anuncio, el director aclaró que actualmente la institución se encuentra en una fase educativa, con el objetivo de crear una verdadera cultura del conductor responsable. La intención, según explicó, es evitar que la activación de las cámaras represente un impacto negativo para la ciudadanía.

“Nosotros estamos haciendo docencia primeramente, porque no queremos impactar negativamente. La educación es importante y eso lo vamos a hacer por fases en diferentes avenidas. Vamos a anunciar próximamente qué vías estarán reguladas por las cámaras de velocidad, para que las personas tomen sus precauciones”, señaló Henríquez.

La ATTT también trabaja en coordinación con otras autoridades para definir los lineamientos técnicos, operativos y legales necesarios para la implementación de las fotomultas en 2026.

Actualmente, muchas de estas cámaras ya se encuentran instaladas en puntos estratégicos del país, pero no han sido utilizadas para emitir sanciones.

Con información de Luis Jiménez