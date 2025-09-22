Autoridad de Aseo: Recorte de $27 millones amenaza manejo de basura en la capital y relleno de cerro Patacón

Moreno explicó que se habían solicitado $1.1 millones para implementos de protección, pero solo se recomendó $569 mil , lo que deja a los trabajadores expuestos durante sus labores.

Panamá/El próximo año, la ciudad de Panamá podría enfrentar serios problemas sanitarios vinculados a la recolección de desechos y al manejo del relleno de cerro Patacón, tras el recorte de $27.2 millones en el presupuesto recomendado para la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

La entidad había solicitado $93,279,578 para 2026, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redujo la recomendación a $66,014,547, afectando partidas de funcionamiento (con $17,019,978 menos) y de inversión (con $10,245,053 menos).

Vemos con mucha preocupación lo que se nos está recomendando como presupuesto, ya que es evidente que no nos va a alcanzar”, advirtió el director de la AAUD, Ovil Moreno, durante su sustentación ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El recorte compromete el manejo responsable de los desechos en la capital y el relleno sanitario de cerro Patacón, así como la seguridad de los recolectores de basura, dijo.

Cabe recordar que, durante los años en que la empresa Urbalia Panamá estuvo a cargo del relleno sanitario, se registraron incendios que afectaron el sistema de captación y tratamiento de lixiviados. Entre los daños reportados se encuentran: un deslave en el lado oeste de la etapa I, debilitamiento de las vías de acceso e internas del sitio de disposición y un alto nivel de contaminación en los afluentes cercanos al relleno de cerro Patacón, situación que, de acuerdo con el director de la AAUD, están controlando.

En 2023, la AAUD recibió diagnósticos elaborados por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, en agosto y octubre de 2024, recibió informes con recomendaciones para tomar acciones “urgentes” sobre el manejo del relleno sanitario, provenientes de Corea del Sur —a través de la empresa KEITI— y del equipo técnico de la Armada de Estados Unidos.

En julio pasado, la licitación por $5 millones para ampliar el relleno con la construcción de una nueva tina de vertido que permitirá recibir 5 millones de toneladas en los próximos años fue declarada desierta.

Moreno advirtió que, con los fondos aprobados, la AAUD tendrá que depender de traslados de partidas para mantener la operatividad mínima.

Consideren que el presupuesto que nos están dando no nos va a alcanzar. No estamos inflando el presupuesto; fuimos serios y responsables al confeccionarlo”.

Falta de recursos y deuda pendiente

La AAUD también requiere $1.5 millones para cubrir primas de antigüedad, acumuladas desde 2012. Precisamente, ayer lunes, la Comisión aprobó un traslado de $417,346 para abonar a estas primas de 160 trabajadores, correspondientes a 524 reconocimientos atrasados (2012–2024) y 168 más (2024–2025).

Moreno, también explicó que se habían solicitado $1.1 millones para implementos de protección, pero solo se recomendó $569 mil, lo que deja a los trabajadores expuestos durante sus labores.

Responsabilidad compartida

El funcionario también pidió a la población asumir un rol activo en el manejo de desechos. “El Gobierno podrá invertir lo que quiera, pero si no hay responsabilidad compartida, los problemas de basura permanecerán en el país. Hay panameños que solo se preocupan porque las bolsas no estén frente a su casa”.

Además, solicitó apoyo a los diputados para pasar a cerca de 100 trabajadores eventuales a la planilla permanente, ya que actualmente la mayoría no es sujeto de crédito.

En la actualidad, en la Autoridad de Aseo trabajan 2,472 funcionarios (2,260 permanentes, 212 transitorios, 941 operaciones y 531 administrativos), la mayoría, dijo el funcionario, con salario mínimo.