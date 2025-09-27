Fuertes lluvias provocan desbordamiento de una quebrada en Coclé paralizando tráfico al interior

Las autoridades recomiendan esperar que los niveles del agua desciendan, ya que las lluvias se mantienen en la región y podrían agravar la situación.

Penonomé, Coclé/Las fuertes lluvias de este sábado provocaron el desbordamiento de la quebrada El Barrero, cerca de Río Grande en Penonomé, provincia de Coclé, impactando el tráfico al interior del país.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) advierte a los conductores evitar cruzar el área, ya que varios vehículos han quedado atascados por la fuerte corriente.

Incluso, algunas personas han intentado atravesar a pie, exponiéndose a un alto riesgo.

Las autoridades recomiendan esperar que los niveles del agua desciendan, ya que las lluvias se mantienen en la región y podrían agravar la situación.

Se espera que las lluvias continúen en varios puntos del país.

