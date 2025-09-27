Tragedia en Coclé: Adulto mayor es impactado por un rayo en una finca de Penonomé

Este caso se convierte en la primera víctima del año por descargas eléctricas en la provincia.

Penonomé, Coclé/Un trágico hecho se dio en la provincia de Coclé, donde un hombre de aproximadamente 60 años falleció tras ser impactado por un rayo mientras realizaba labores agrícolas en su finca, ubicada en la comunidad de Llano Apóstol, corregimiento de Río Grande, distrito de Penonomé. Según los primeros informes, la tragedia ocurrió alrededor de las 5:30 p.m.

El Ministerio Público acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar los primeros reportes del incidente.

Este caso se convierte en la primera víctima del año por descargas eléctricas en la provincia.

Las autoridades hacen un llamado a la población para extremar precauciones durante las tormentas eléctricas: evitar exponerse al aire libre, suspender labores agrícolas, buscar refugio seguro bajo techo, nunca protegerse debajo de los árboles y desconectar equipos electrónicos. También se recomienda mantenerse alejados de ríos y áreas abiertas, con el fin de reducir el riesgo de accidentes.

Este trágico incidente se produce dentro del periodo de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas en el país, el cual se mantiene vigente hasta la medianoche de este sábado 27 de septiembre.

Hasta junio de este 2025, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) registró que cerca de una decena de personas han fallecido a causa de rayos.

Mientras que un informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), detalló que en los primeros seis meses del año ya se han registrado más de 334,000 rayos en el país, lo que equivale a un promedio de 500 descargas eléctricas por día.

