Minsa prepara una segunda intervención en el norte de Veraguas tras muerte de menor por parasitosis

Santiago de Veraguas/El Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia de Veraguas prepara una segunda incursión en la zona norte del distrito de Santa Fe, tras la denuncia de niños con problemas médicos y la muerte de un menor por parasitosis.

En primera instancia visitaron Belencillo y Guázaro; ahora estarán en una comunidad más grande en San Antonio.

En la primera intervención se atendieron más de mil personas, entre menores, adultos y mujeres embarazadas, y se dieron evaluaciones a los acueductos rurales.

La gira será a partir del miércoles 1 hasta el 3 de octubre.

La muerte del infante puso en evidencia la situación en estas comunidades. Aunque las autoridades han manifestado que los casos de parasitosis se mantienen en investigación, las denuncias comunitarias han sido consistentes en señalar la prevalencia de esta enfermedad.

¿Qué es la parasitosis?

Según la Organización Mundial de la Salud, las parasitosis son enfermedades infecciosas causadas por parásitos que afectan la salud pública, especialmente en poblaciones vulnerables y en países en desarrollo. Estas infecciones se transmiten a través de malas condiciones de saneamiento, alimentos y agua contaminados, y la falta de higiene.

Los efectos negativos incluyen malnutrición, retraso en el crecimiento y desarrollo cognitivo, anemia y baja productividad, lo que perpetúa el ciclo de la pobreza.

