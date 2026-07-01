Caen dos evadidos de La Joyita que se ocultaban en La Primavera de Chepo

Según la Policía Nacional, la información suministrada por la ciudadanía resultó determinante para dar con el paradero de ambos hombres.

Ciudad de Panamá, Panamá/Dos privados de libertad que permanecían evadidos del centro penitenciario La Joyita fueron aprehendidos por la Policía Nacional durante un operativo realizado en la barriada La Primavera, en el distrito de Chepo.

Las capturas fueron efectuadas por agentes de Localización y Captura de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), con el apoyo de información suministrada por la ciudadanía, que resultó determinante para dar con el paradero de ambos hombres.

El primero en ser ubicado fue Maykol Fernando Villarreal Pérez, quien permanecía oculto en una residencia y había modificado aspectos de su apariencia con la intención de evitar ser reconocido tanto por las autoridades como por la comunidad.

Mientras se desarrollaba este operativo, las unidades policiales mantuvieron vigilancia en el área y detectaron a Ángel Javier Cárdenas De Gracia, también prófugo de La Joyita, quien permanecía escondido en otra residencia. Según la Policía Nacional, el hombre esperó que los agentes se retiraran tras la primera captura para intentar salir del inmueble.

No obstante, al mantenerse la vigilancia sobre sus movimientos, fue interceptado y aprehendido sin contratiempos con el apoyo de agentes motorizados del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

La Policía Nacional reiteró que mantiene activos los operativos y las labores de búsqueda para lograr la captura del resto de los privados de libertad que continúan evadidos.

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