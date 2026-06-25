Fuga en La Joyita: Recapturan a otro prófugo en Arraiján

Uno de los detenidos cumplía condena por homicidio y el otro por delitos relacionados con drogas. Tras estas capturas, aún permanecen 13 evadidos por ubicar.

La Policía Nacional recapturó este jueves a dos de los reclusos que se fugaron del Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio, durante operativos realizados en los distritos de Arraiján y San Miguelito.

La primera captura se produjo en el sector de El Tecal, corregimiento de Vacamonte, en Arraiján, donde fue aprehendido Edgardo Abdiel Guillén, de 56 años, quien se encontraba prófugo tras evadirse del penal. El hombre cumple condena por delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio.

Según informó la Policía Nacional, su ubicación fue posible mediante una diligencia de allanamiento y registro realizada en coordinación con el Ministerio Público.

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Horas más temprano, las autoridades informaron sobre la recaptura de José Nicolás López Algandona durante un operativo de verificación y seguimiento efectuado en una residencia del sector de Loma 9, en Paraíso, distrito de San Miguelito.

López Algandona era uno de los privados de libertad que participó en la fuga masiva registrada a inicios de mes y permanecía detenido mientras cumplía condena por delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de delitos relacionados con drogas.

Por información que permitiera dar con el paradero de López Algandona, la Policía Nacional mantenía una recompensa de 4,000 dólares.

Con estas dos capturas, las autoridades continúan las acciones operativas desplegadas a nivel nacional para ubicar a los 13 prófugos que aún permanecen evadidos tras la fuga ocurrida en La Joyita.

Los detenidos serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.