Alto funcionario del Departamento de Estado llega a Panamá para abordar sanciones contra Cuba

Samuel Parker sostuvo un encuentro con el embajador de Estados Unidos en Panamá y anunció reuniones con autoridades panameñas para conversar sobre los riesgos de facilitar la evasión de sanciones.

Panamá/El subsecretario adjunto de la División de Financiamiento de Amenazas y Sanciones de la Oficina de Asuntos Económicos del Departamento de Estado, Samuel Parker, se encuentra en Panamá para sostener encuentros con autoridades del Gobierno panameño y abordar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el régimen cubano.

La visita fue dada a conocer por la Embajada de Estados Unidos en Panamá a través de sus redes sociales, luego de que Parker sostuviera una reunión con el embajador Kevin Marino Cabrera.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, la seguridad económica es seguridad nacional. Nos estamos reuniendo con nuestros colegas panameños para conversar sobre las sanciones de Estados Unidos dirigidas contra quienes brindan apoyo al régimen ilegítimo cubano”, declaró Parker.

De acuerdo con el funcionario estadounidense, las medidas buscan cortar los flujos ilícitos de dinero que, según Washington, contribuyen a financiar la represión en Cuba.

Parker también lanzó una advertencia sobre los riesgos asociados a la evasión de las sanciones estadounidenses.

Los bancos y las empresas extranjeras deben estar conscientes de los riesgos que implica facilitar la evasión de sanciones”, señaló.

Hasta el momento, el Gobierno panameño no ha informado públicamente sobre reuniones con el subsecretario adjunto ni ha precisado qué autoridades participarán en los encuentros.

EEUU anuncia nuevas sanciones contra entidades cubanas

La visita de Parker a Panamá coincide con el anuncio de nuevas sanciones de Estados Unidos contra las milicias populares cubanas, las Brigadas de Respuesta Rápida y varias entidades oficiales y empresariales de la isla, como parte de la campaña de presión económica de la administración del presidente Donald Trump.

Desde enero, el Gobierno estadounidense aplica un bloqueo petrolero contra Cuba, en medio de los problemas energéticos y la crisis económica que atraviesa la isla.

Según el Departamento de Estado, las nuevas medidas están dirigidas contra “los pilares interconectados” del aparato estatal y empresarial cubano.

En su calidad de “instrumentos de la represión”, fueron sancionadas las Milicias de Tropas Territoriales, dependientes del Ministerio de las Fuerzas Armadas; las Brigadas de Respuesta Rápida; la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y la corporación Antex.

Las medidas también alcanzan al Ministerio de Turismo y a los grupos empresariales Gecomex, Caudal y Gemar, además de Enetec y Coreydan, empresas vinculadas al sector de importación y exportación de combustible.

Las entidades sancionadas quedan sujetas al bloqueo de sus bienes e intereses en Estados Unidos y a restricciones para realizar transacciones con personas o empresas estadounidenses, así como para acceder a determinados servicios financieros.

Varias de estas entidades mantienen vínculos con el Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas y con una amplia participación en la actividad económica de la isla.

Gaesa fue sancionada el pasado 1 de mayo. Según las autoridades estadounidenses, el conglomerado ha comenzado a desprenderse de activos en medio de la presión económica.

Por separado, el Departamento del Tesoro aclaró que no pretende perjudicar a personas no estadounidenses por participar en transacciones ordinarias y necesarias para la liquidación de operaciones que involucren a Gecomex, Gemar o entidades en las que estas compañías mantengan participación.