Fundación ProEd inspira en la Feria del Libro con talleres para docentes y estudiantes

La organización cautivó a públicos de todas las edades con propuestas innovadoras que promueven la enseñanza creativa y el amor por la lectura.

Ciudad de Panamá, Panamá/La fundación ProEd tuvo una participación destacada en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2025, aportando su experiencia y creatividad en dos escenarios clave: el Congreso de Actualización, Innovación y Compromiso, y pilares para una educación integral y la tarima infantil.

El miércoles 13 de agosto, el equipo de ProEd fue invitado por la Red Nacional de Docentes de Español como ponente en el congreso, presentando el taller "Cerebro en acción: cómo aprender y enseñar mejor", a cargo de la directora ejecutiva Magíster Diana Lavayen y la directora de innovación Magíster Maria del Pilar Zubieta. Allí, se compartieron los seis principios de enseñanza amigable al cerebro del Doctor Spener Kagan y las estructuras pedagógicas de ProEd, diseñadas para enriquecer la práctica docente y fomentar un aprendizaje significativo. La sesión atrajo a una audiencia entusiasta que llenó la sala y participó activamente.

Al día siguiente, jueves 14 de agosto, ProEd llevó a la Tarima Infantil el taller "Colorín Colorado, este cuento no ha terminado", dirigido a estudiantes de primaria. A través del cuento "Las jirafas no pueden bailar" de Giles Andreae, los niños reflexionaron sobre resiliencia, autoestima y trabajo en equipo, mediante actividades dinámicas que mantuvieron su atención e involucramiento al 100%.

En ambas actividades, Fundación ProEd logró salas llenas y alta interacción con el público, reafirmando su compromiso con la educación de calidad en Panamá y la promoción del gusto por la lectura.

"Nos sentimos honradas de haber contribuido a esta gran fiesta de las letras. La Feria Internacional del Libro de Panamá es un espacio que une a educadores, familias y estudiantes, y para ProEd es un orgullo sumar con propuestas innovadoras y motivadoras", expresó Diana Lavayen, directora ejecutiva de Fundación ProEd.

La Feria Internacional del Libro de Panamá 2025 continúa consolidándose como un punto de encuentro cultural de referencia en la región, y la participación de ProEd confirma su liderazgo en capacitación docente, innovación pedagógica y experiencias educativas transformadoras.

