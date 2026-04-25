Ganaderos de todo el país participaron en la subasta virtual de los hermanos Motta en Azuero

Al lugar también llegaron jóvenes como Mario Bernal, quien se ha visto influenciado por su familia para continuar desarrollando las labores del campo, como la cría y venta de ganado.

Los Santos/La subasta ganadera fue escenario de la tradicional jornada organizada por los hermanos Motta en El Espinal, provincia de Los Santos. En esta ocasión, se pusieron a la venta más de 60 ejemplares de alta calidad, destacando el compromiso con el fortalecimiento del sector.

El objetivo de los hermanos Motta es continuar impulsando el desarrollo de la ganadería, promoviendo la mejora genética y el acceso a animales de alto nivel.

La subasta se realizó de forma virtual, permitiendo la participación de ganaderos de distintas provincias, quienes tuvieron la oportunidad de adquirir ganado de calidad desde diferentes puntos del país.

Se habilitó una opción en la página web para realizar las ofertas desde cualquier parte del país.

Dr. Montty Motta indicó que se trata de la subasta No. 20 que se realiza en 20 años y desde la pandemia se mantiene este sistema híbrido, es decir, abierto al público, pero también de manera virtual.

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"Tiene que poner un nombre de usuario y una contraseña, y puede pujar por la misma web", explicó, mientras detalló que entre los animales disponibles se encuentran novillas preñadas, toros girolandos, entre otros.

Por su parte, Mario Moreno Mojica, un participante de la subasta, reconoció que a lo largo de los años ha mantenido negociaciones con la empresa de los hermanos Motta.

"En Panamá la genética está bastante mejorada. Hay que invertir en ganado, el nombre lo dice, es ganancia. Usted invierte y eso va creciendo, y en cambio, si usted compra un auto se va devaluando, pero el ganado y la tierra van hacia arriba", recomendó.

En tanto, Carlos Mora, trabajador de la Subasta Ganadera, explicó que mantiene una alianza con la empresa de los hermanos Motta y siempre impulsarán la salida al mercado, así como la importancia de mejorar la genética.

"Por la responsabilidad que tenemos, vemos ese crecimiento de genética, lo cual trae beneficios para todo el mundo, es un beneficio país y tenemos que aprovechar todo este esfuerzo que ha sostenido una cadena de producción que es eficiente para exportar carne el día de mañana", enfatizó Mora.

Mora reveló que el cambio climático está afectando el sector, sin embargo, no esperó que el pozo que mantenía se bajara tan rápido, aunque instó a los productores a tomar acción antes de que se presente el momento que puede representar un riesgo para el hato.

Al lugar también llegaron jóvenes como Mario Bernal, quien se ha visto influenciado por su familia para continuar desarrollando las labores del campo, como la cría y venta de ganado.

"Es una actividad que está creciendo más; nosotros los jóvenes vemos esta actividad que nos gusta y nos llama la atención, me estoy dedicando bastante a esto de la ganadería", expresó.

Con esta subasta, se celebran 80 años de servicio de los hermanos Motta, quienes por décadas se han dedicado a invertir en el sector y de esta forma aportar en la mejora de la genética.

Información de Eduardo Javier Vega

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