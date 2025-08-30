Gobierno y Asamblea dialogan con productores de Chepo sobre el ingreso de Panamá al Mercosur

La gira ha llegado a cinco provincias, con la participación de más de 550 productores.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional iniciaron una serie de encuentros en el interior del país para dialogar con productores sobre el proceso de adhesión de Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur). La consulta, denominada Gira Nacional de Diálogo Productivo, busca recoger las opiniones del sector agropecuario antes de avanzar en la integración regional.

En el distrito de Chepo, Panamá Este, se realizó el encuentro en la Subasta Ganadera, donde asistieron decenas de productores. Las autoridades ministeriales y legislativas presentes reiteraron que la estrategia de adhesión priorizará la protección de la producción local.

Puedes leer: Mulino propone desde Brasilia mayor integración latinoamericana con Panamá como eje logístico

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, declaró que la negociación no se enmarca en un Tratado de Libre Comercio (TLC), sino en un acuerdo de cooperación que busca aprovechar las ventajas logísticas de Panamá. “El Presidente no tiene paños tibios para defender la producción nacional”, aseguró Moltó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, añadió que las conversaciones se llevarán a cabo con los productores y que los rubros considerados sensibles, como el arroz, la leche y la carne, se mantendrán protegidos.

Desde el Órgano Legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, junto a los diputados Johan Guevara, Manuel Samaniego y Raphael Buchanan, reafirmó que el proceso contará con una "discusión abierta y transparente".

La gira ha llegado a cinco provincias, con la participación de más de 550 productores. Este ejercicio de consulta interinstitucional continuará en otras regiones del país.