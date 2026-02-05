Gobierno autoriza importación extraordinaria de semilla de arroz para garantizar seguridad alimentaria

De acuerdo con la normativa, “la semilla de arroz en categoría certificada a importar será sometida a los controles de calidad por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal”, entidad que tendrá a su cargo la verificación de los requisitos fitosanitarios antes y después del ingreso del producto al país.

Panamá/Mediante el Decreto Ejecutivo No. 2 del 4 de febrero de 2026, el Gobierno estableció medidas extraordinarias que permiten la importación de semilla de arroz certificada, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y respaldar a los productores nacionales durante el ciclo agrícola 2026-2027.

La decisión, avalada por el presidente José Raúl Mulino, y ejecutada a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), permite a los productores de arroz para consumo humano, sean personas naturales o jurídicas, importar semilla en categoría certificada, siempre que corresponda a variedades inscritas en el registro de variedades comerciales en su país de origen y cumpla con las normas legales vigentes.

El decreto establece de forma expresa que “los productores de arroz para consumo humano… podrán importar semilla en categoría certificada”, siempre bajo estrictos controles sanitarios y técnicos, a fin de resguardar la calidad del cultivo y la producción nacional.

Controles y responsabilidades

De acuerdo con la normativa, “la semilla de arroz en categoría certificada a importar será sometida a los controles de calidad por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal”, entidad que tendrá a su cargo la verificación de los requisitos fitosanitarios antes y después del ingreso del producto al país.

Asimismo, el documento deja claro que “la importación de semilla en categoría certificada es responsabilidad exclusiva de las personas naturales y/o jurídicas que las importen”, eximiendo al MIDA de cualquier consecuencia económica o de otra índole derivada del proceso.

Los costos asociados al transporte y estadía de los técnicos encargados de la toma de muestras en el país de origen serán cubiertos por los importadores, conforme a las tarifas oficiales establecidas en la legislación vigente.

Procedimiento para importar la semilla

Entre los pasos obligatorios, el decreto detalla que los productores deberán solicitar a la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal el registro como importador y llenar la solicitud de importación, además de presentar la documentación correspondiente al registro formal en los listados o boletines de los registros de variedades comerciales (RVC) del país de origen.

También será requisito entregar los resultados oficiales de los análisis de los lotes de semillas a importar, emitidos por la autoridad de semillas del país de origen, así como las pruebas exigidas en los requisitos fitosanitarios.

El decreto subraya que los importadores deberán presentar un acuerdo notariado, comprometiéndose a utilizar la semilla exclusivamente para la siembra de parcelas de su propiedad, y renunciando a su comercialización, venta, préstamo o traspaso bajo cualquier figura a otros productores.

Documento Gaceta establece medidas extraordinarias para la importación de semilla de arroz Consúltalo

En ese sentido, se establece que “solo se importará la cantidad necesaria para sembrar lo establecido según el Acuerdo notariado”, cuyo formato será suministrado por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal. La entidad verificará la calidad de la semilla y los requisitos fitosanitarios mediante análisis realizados a las muestras tomadas a los lotes a su ingreso al país, una vez superados los controles cuarentenarios correspondientes.

Medida temporal

La normativa precisa que “esta medida extraordinaria tiene vigencia para el ciclo agrícola 2026-2027”, y comenzará a regir a partir de su promulgación, como una respuesta puntual del Ejecutivo para atender las necesidades del sector arrocero y asegurar el abastecimiento del grano en el mercado nacional.