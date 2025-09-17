Gobierno estudia implementar sistema de telepeaje en los Corredores antes de finalizar el quinquenio

Actualmente, las casetas de peaje no cuentan con operarios, pero aun así obligan a los conductores a detenerse. Con la implementación del telepeaje, los vehículos podrían circular sin necesidad de frenar.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, confirmó que el Gobierno avanza en los estudios para implementar un sistema de telepeaje en los corredores del país, con el objetivo de modernizar la infraestructura vial y mejorar el flujo vehicular antes de que finalice el actual quinquenio.

Andrade explicó que actualmente las casetas de peaje no cuentan con operarios, pero aun así obligan a los conductores a detenerse. Con la implementación del telepeaje, los vehículos podrían circular sin necesidad de frenar, lo que reduciría significativamente la congestión.

“Se está estudiando eso. Se contrató una empresa americana de vasta experiencia para que nos ayude. Es un sistema moderno de telepeaje que no necesita nada, se pasa directo. Ahora mismo las casetas están de adorno, no tienen operario, pero igual hay que parar”, afirmó el ministro.

El telepeaje es una tecnología ampliamente usada en otros países, que permite el cobro electrónico del peaje mediante dispositivos instalados en los vehículos o lectores automáticos. Esto no solo agiliza el tránsito, sino que también reduce costos operativos y mejora la experiencia del usuario.

El proyecto se encuentra aún en fase de estudios técnicos, pero forma parte de los compromisos de modernización vial del actual gobierno.

