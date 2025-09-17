Rescatan un ocelote en Altos de los Lagos en Colón y alertan sobre tenencia ilegal de fauna silvestre

Colón/La Dirección Regional del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) rescató un ocelote (Leopardus pardalis) que se encontraba en poder de moradores del sector Altos de los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal, distrito de Colón. La presencia del felino fue reportada a través de videos difundidos en redes sociales.

El personal especializado de la sección de Biodiversidad de MiAmbiente se trasladó al área y garantizó la seguridad tanto del animal como de la comunidad. El ocelote fue trasladado de manera segura a un centro de atención temprana para su evaluación preliminar y posteriormente será llevado a la Clínica Veterinaria del Ministerio de Ambiente, ubicada dentro del Parque Nacional Camino de Cruces.

Yosuani Miller, directora regional de MiAmbiente en Colón, recordó que la captura y tenencia de animales silvestres está regulada por la normativa vigente y puede acarrear sanciones. Por este motivo, la entidad presentará la denuncia ante las instancias correspondientes para que se investigue la presencia de esta especie en una zona residencial.

MiAmbiente instó a la población a reportar cualquier avistamiento de fauna silvestre y a no mantener animales en cautiverio de manera ilegal, garantizando así la protección de la biodiversidad y la seguridad de la comunidad.