Gran encuentro juvenil arquidiocesano será este domingo 23 de noviembre en la USMA

Panamá/El Jubileo Arquidiocesano de Jóvenes se celebrará el domingo 23 de noviembre, a las 7:00 a.m,, donde casi 3,000 jóvenes de todas las parroquias arquidiocesanas se darán cita en el gimnasio de la Universidad Santa María La Antigua (USMA) para participar en este encuentro que, este año, tiene como lema “Peregrinos de Esperanza”.

Será un espacio en el que los jóvenes podrán sentirse acogidos y escuchados, especialmente aquellos que se sienten vacíos, excluidos o experimentan cansancio.

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, indicó que “el encuentro pastoral juvenil quiere una ocasión es, para que tú puedas descubrir cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos y poderlos poner al servicio de los demás. Y creo que también hablar de joven hoy día, también hay que hablar de vacíos que tenemos todos y sobre todo un joven con su corazón vacío, las consecuencias son las que estamos viendo”.

Durante este jubileo también se desarrollarán talleres sobre temas como medio ambiente, política, afectividad, eucaristía y confesiones.

Uno de los organizadores señaló “vamos a celebrar a la juventud. ¿Y cuál es el tema de fondo? La esperanza. Que el joven es medio de manifestación de la esperanza divina en este mundo. Por medio del joven se puede cambiar la sociedad porque ellos son en la hora de Dios”.

El evento incluye además un concierto de adoración y preparación espiritual que se realizará el sábado 22 de noviembre, donde se presentará la cantautora dominicana Celinés Díaz.

Con información de Jocelyn Mosquera.