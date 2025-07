El grito desesperado de familiares de tres adultos desaparecidos en Boquete: 'no se sabe nada hace meses'

Las tres familias se han unido en un clamor conjunto para pedir que no se detengan las acciones de búsqueda y se intensifiquen los operativos.

Boquete, Chiriquí/Tres desapariciones de adultos mayores en un año mantienen bajo una preocupación constante a familias y residentes del distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí.

Se trata de Quintín Santamaría, de 86 años; Sandra Deham, de 74 años, y Juan González, de 42 años, quienes desaparecieron en distintos puntos del distrito en fechas distintas, pero comparten una misma constante: aún no hay rastro de ellos.

“Hace 13 meses no se sabe nada”, lamentó Edita González, hermana mayor de Quintín Santamaría, quien fue visto por última vez el 27 de mayo de 2024 en Valle de Caldera.

Juan González, que tiene una discapacidad, desapareció el 1 de abril de este año en El Francés, Alto Boquete.

"Es una preocupación muy grande que no se lo deseo a nadie y esperamos que las autoridades cooperen y busquen más", dijo la señora Odalia González, madre del hombre desaparecido.

En tanto, de Sandra Deham no se tienen noticias desde el pasado 18 de junio, cuando salió desde la casa de uno de sus hijos, ubicada en el distrito de David, con dirección a su residencia en Boquete. No obstante, nunca llegó a su destino.

Las tres familias se han unido en un clamor conjunto para pedir que no se detengan las acciones de búsqueda y se intensifiquen los operativos.

“Por favor, hay tres personas desaparecidas en un año, ya eso es demasiado. Que aparezcan; yo le pido a Dios que las tres personas aparezcan”, expresó con desesperación la señora Edita.

Otros familiares señalaron que, si bien las autoridades han estado trabajando en las búsquedas, “al inicio fue un poco flojo”, por lo que insisten en no bajar la guardia.

Esta situación, además de generar incertidumbre, pone en alerta este turístico y tranquilo poblado.

"Eso da miedo, hay que tener mucho cuidado, no se sabe qué está pasando”, comentó Pedro Delgado, hijo de la señora Sandra Denham.

Los familiares solicitaron a las autoridades que se mantenga viva la atención sobre los casos y logren que sus seres queridos sean encontrados.

“Mi hermano era una buena persona”, dijo la señora Edita mientras explicaba que, en el caso de su hermana, las autoridades solo lo buscaron por 72 horas, y luego se elevó el caso al Ministerio Público, que hasta la fecha no ha dado reportes sobre qué ocurrió con su hermano.

Según informó, ya han pasado 13 meses desde la última vez que lo vieron en su residencia.

Lo inusual del caso del señor Quintín es que cuando fueron a buscarlo, encontraron la cadena de la casa abierta, entre otros artículos.

"No duermo y me pregunto: al otro lado de la carretera estaba una olla donde tenía la carne, un cucharón, un foco y un paraguas, la ropa y 5 libras de azúcar embarradas de lodo, y me pregunto qué será esto", detalló su hermana, que clama por justicia y una búsqueda efectiva.

Información de Demetrio Ábrego