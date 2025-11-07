El guandú, protagonista de la cena navideña panameña, se mantiene en alta demanda en Merca Panamá

Este grano, símbolo de tradición familiar en la cena navideña panameña, se vende con rapidez en Merca Panamá, donde los comerciantes aseguran que “así como llega, se va”, debido a la alta demanda de los consumidores.

Ciudad de Panamá, Panamá/El guandú, ingrediente esencial del tradicional arroz navideño, vuelve a ocupar un papel protagónico en los mercados locales con la llegada de las fiestas de fin de año.

Este grano, símbolo de tradición familiar en la cena navideña panameña, se vende con rapidez en Merca Panamá, donde los comerciantes aseguran que “así como llega, se va”, debido a la alta demanda de los consumidores. Ana, una de las vendedoras del mercado, explicó que el producto que ofrece proviene de Penonomé. Comentó que la venta está buena y la mantiene a cuatro dólares la libra. En un día, puede vender hasta 18 quintales de guandú.

De igual forma, espera mientras que el precio del grano se mantenga estable para que los clientes puedan adquirirlo a un costo accesible. Sin embargo, la comerciante reconoce que el precio del guandú varía constantemente, sobre todo por las condiciones climáticas.

A medida que se acercan las festividades de diciembre, los panameños comienzan a asegurar su reserva del grano. En algunos puestos de venta, la libra de guandú puede alcanzar hasta cinco dólares, lo que ha llevado a muchos consumidores a comprarlo con anticipación y conservarlo congelado para evitar los altos precios de fin de año.

Una compradora indica que siempre revisa los precios en varios puestos y compra donde esté más barato. De igual forma, indica que suelen llevar unas 10 libras para guardarlas en el congelador. Otra consumidora añadió que suele adquirirlo durante todo el año para congelarlo y evitar los incrementos de diciembre.

El secreto de un buen arroz con guandú

Además del precio, los panameños mantienen viva la tradición culinaria del arroz con guandú, cuya preparación varía en cada hogar.

De acuerdo con datos recientes, la producción nacional de guandú para el periodo 2024-2025 es de 4.756 quintales, una cifra menor en comparación con los 5.196 quintales registrados durante el ciclo 2023-2024.

A pesar de la ligera disminución, el guandú continúa siendo uno de los productos agrícolas más esperados por los panameños, especialmente en una época donde tradición y sabor se encuentran en cada mesa familiar.

Con información de Luis De Jesús Mendoza