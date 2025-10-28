Hallan sin signos vitales a joven de 24 años reportado como desaparecido en Antón

De acuerdo con los reportes preliminares, el joven realizaba actividades de turismo interno y aventura junto a un grupo de amigos cuando desapareció en las aguas del balneario.

Antón, Coclé/Tras tres días de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de al menos 24 años, quien se mantenía desaparecido desde el pasado sábado en el balneario La Tortuga, ubicado en el corregimiento de Cabuya, distrito de Antón, provincia de Coclé.

De acuerdo con los reportes preliminares, el joven realizaba actividades de turismo interno y aventura junto a un grupo de amigos cuando desapareció en las aguas del balneario. Desde entonces, personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) iniciaron las labores de búsqueda, que se extendieron por cerca de 72 horas con la participación de más de 20 rescatistas.

Las condiciones climáticas adversas, con lluvias constantes y fuerte corriente en el afluente, dificultaron las labores de rescate durante los primeros días. Finalmente, el cuerpo fue localizado alrededor de las 11:00 de la noche del lunes tras apoyo de personal privado de rescate a solicitud de la familia.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Coclé, realizó el levantamiento del cuerpo y ordenó su traslado a la morgue judicial de Aguadulce para los procedimientos de rigor.

Este hecho eleva a seis el número de personas fallecidas por inmersión en lo que va del año en Coclé, según registros del Sinaproc. La entidad reiteró su llamado a la población a mantener la precaución y acatar los avisos de prevención, especialmente durante la temporada lluviosa, y recordó la importancia de no cruzar ríos ni quebradas crecidas para evitar tragedias similares.

Con información de Nathali Reyes