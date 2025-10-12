Hallan sin vida a hombre de 60 años en zona montañosa de la comarca Naso

Según los informes preliminares, el hombre se encontraba realizando labores de limpieza en una finca junto a sus familiares. Al terminar la jornada, uno de ellos comenzó a llamarlo, pero al no recibir respuesta decidieron buscarlo.

Comarco Naso, Bocas del Toro/El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 60 años fue encontrado en una zona montañosa de difícil acceso en Bonyic, en la comarca Naso Tjër Di, detallaron las autoridades.

Según los informes preliminares, el hombre se encontraba realizando labores de limpieza en una finca junto a sus familiares. Al terminar la jornada, uno de ellos comenzó a llamarlo, pero al no recibir respuesta decidieron buscarlo. Fue entonces cuando lo encontraron sin signos vitales.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), en coordinación con el Ministerio Público, la Policía Nacional y con el apoyo de la comunidad, participó en el operativo para extraer el cuerpo en un área montañosa de difícil acceso, utilizando cuerdas y camillas para completar el procedimiento.

“Con el MP, la Policía Nacional y el apoyo de la comunidad realizamos la extracción del mismo usando cuerda y camillas, en un área montañosa de difícil acceso”, indicó el Sinaproc en un informe oficial.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento, por lo que el caso está siendo investigado por las autoridades competentes.

El operativo destacó el trabajo coordinado entre las instituciones y los habitantes de la zona, quienes se unieron para facilitar la recuperación del cuerpo en condiciones geográficas complejas.

Con información de Nixon Miranda.