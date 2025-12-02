En Hato Chamí, la resiliencia impulsa a mujeres y familias a construir su propio futuro

Las artesanías tradicionales son una de las principales fuentes de ingresos para las mujeres de Hato Chamí.

Comarca Ngäbe-Buglé/En la apartada comunidad de Hato Chamí, en la comarca Ngäbe Buglé, la creatividad y el esfuerzo diario se convierten en herramientas para transformar la vida de decenas de familias. Durante un recorrido del equipo de TVN Noticias por la zona, emergieron historias de mujeres y emprendedores que, pese a las dificultades, han encontrado en las tradiciones y en el trabajo comunitario un camino para salir adelante.

A las afueras de su vivienda, Mitzilla Rodríguez dedica largas horas a la confección de aretes con coloridas chaquiras, una técnica heredada de sus ancestros y que exige precisión y paciencia. Este oficio, afirma, ha sido clave para sostener a su familia.

“Gracias a eso le he podido echar para adelante con mi hija humildemente, pero para adelante. Se pueden prender bastante, no siempre depender del hombre porque hay muchas mujeres que quieren depender de los hombres. Se puede echar para adelante sola, siempre y cuando tengas creatividad, porque no solo lo malo se aprende, lo bueno también”, expresó.

En esta región, la educación también se levanta como un motor de esperanza. Yoalis Sabugara, una niña de la comunidad, asegura que sueña con estudiar medicina para poder ayudar a otros.

Balbina Montezuma, artesana con décadas de experiencia, explica que este trabajo ha sido indispensable para su hogar: “Tenemos casi 35 años de estar trabajando aquí humildemente. Salimos a la feria, hacemos plata y regresamos”.

Pero no solo las artesanías sostienen a las familias. Entre los cerros que rodean la comunidad, una pareja decidió apostar por la producción de alimentos mediante la construcción de un estanque para criar tilapias. Este proyecto, que inició con esfuerzo y recursos limitados, se ha convertido en una alternativa para generar ingresos y garantizar su alimentación.

“Lo trajimos de la montaña. Se hicieron varias inversiones en tubería y todo eso, pero ese era el plan. No ha sido fácil, pero se logró y ahora tenemos lo que son las tilapias y nos dedicamos al cuidado de pollos, a las legumbres y ahora las tilapias”, relató Jesús Santos Caballero, dueño del estanque.

Muchos de estos emprendedores forman parte del programa Red de Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social, un apoyo que les ha permitido fortalecer y avanzar en sus iniciativas.

En Hato Chamí, las historias se tejen con chaquiras, se alimentan con proyectos que nacen del esfuerzo y se escriben día a día con la determinación de quienes, aun desde las zonas más remotas, demuestran que el deseo de superación es más fuerte que cualquier adversidad.

