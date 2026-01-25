Hecho en Panamá encabeza el arranque del Tamborito del Callejón 2026 en Casco Antiguo

Los homenajeados también recibieron una medalla que conmemora este momento.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Tamborito del Callejón dio inicio este domingo 25 de enero a su temporada 2026, en el corazón del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, teniendo como abanderado al programa televisivo Hecho en Panamá, considerado uno de los principales espacios dedicados al folclore y la identidad nacional, transmitido los sábados por TVN Canal 2.

El recorrido partió desde la Calle de las Molas por varios puntos del Casco Antiguo.

Cientos de personas ataviadas de diferentes denominaciones del vestido típico panameño se dieron cita a este evento que se realiza el último domingo de cada mes y que en esta oportunidad abre el 2026.

El Tamborito del Callejón es una manifestación cultural y folclórica que se desarrolla en calles, plazas y callejones del Casco Antiguo, con el objetivo de rescatar, preservar y acercar el tamborito panameño —uno de los ritmos más representativos del país— tanto a la comunidad como a quienes visitan el sitio histórico.

Israel "Ñero" Berastegui, de Hecho en Panamá, agradeció al equipo de Mario Saldaña por el honor conferido al programa.

Acompañados con parte de la producción de Hecho en Panamá, recorrieron al ritmo de la agrupación Identidad Panamá.

La abanderada del mes de noviembre entregó con mucho orgullo la bandera al equipo de Hecho en Panamá en medio de una gran ovación.

Los homenajeados también recibieron una medalla que conmemora este momento.

Hecho en Panamá es un programa televisivo de enfoque cultural, folclórico, turístico y social, que recorre distintas regiones del país para contar historias reales de panameños, destacando su trabajo, tradiciones, emprendimientos y talento local, y reforzando el valor de la identidad nacional.

Este domingo se dieron varias actividades en el Casco Antiguo, como Casco Peatonal y la inauguración formal de la playa Las Garzas.

Con datos de Emilio Batista