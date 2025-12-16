Caso Brands: Etesa solicitó fondos para empresa ligada al exdiputado, pero congeló el pago

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) solicitó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un traslado de partida por 10 millones 502 mil 167 dólares, destinado al pago de compromisos con empresas que mantienen contratos de mantenimiento y repotenciación de líneas de transmisión, informó su gerente general, Roy Morales.

Del monto solicitado, 441 mil 375 dólares corresponden a Multi Servicios Modernos, S.A., sociedad vinculada al exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Héctor Brands, actualmente bajo investigación por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Durante la sesión, el diputado Manuel Samaniego cuestionó específicamente los pagos relacionados con la contratación de mantenimiento de áreas verdes y servidumbres, cuyo monto supera los 2 millones de dólares. En respuesta, Óscar de Gracia, director de Operación y Mantenimiento de Etesa, explicó que los contratos de limpieza oscilan entre 300 mil y poco más de 400 mil dólares, y aclaró que el traslado solicitado corresponde a servicios ya ejecutados durante el primer trimestre del año.

En medio de los cuestionamientos, la diputada Janine Prado señaló que, si bien comprende los plazos contractuales y los procesos de refrendo, solicitó a los funcionarios de Etesa que aclararan quién figura como representante legal de Multi Servicios Modernos, S.A.

“Esta empresa a la que se le pretende pagar ha sido mencionada recientemente en un caso de investigación, por lo que quisiera que se nos indique quién es su representante legal”, expresó Prado ante la comisión.

Morales respondió que no contaban con esa información en ese momento, aunque confirmó que se trata de la misma empresa vinculada al proceso judicial y aseguró que Etesa está colaborando con las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.

Posteriormente, la empresa estatal emitió un comunicado en el que ratificó estas declaraciones y precisó que no realizará desembolsos relacionados con estos servicios mientras las investigaciones se mantengan en curso.

Caso Héctor Brands

El exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, permanece bajo detención provisional desde el 10 de diciembre, tras ser aprehendido por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Según el Ministerio Público, durante el periodo en que Brands ejerció funciones públicas se habrían realizado transferencias de hasta 10 millones de dólares provenientes de contratos estatales. La defensa ha reconocido la existencia de estas transacciones, aunque sostiene que se trata de pagos correspondientes a obligaciones pendientes de años anteriores.

La investigación por blanqueo de capitales se originó a partir de un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y fue iniciada el 27 de agosto de 2025. De acuerdo con este informe, se detectaron patrones de inconsistencia financiera y transaccional entre los años 2019 y 2025, periodo en el que Brands habría recibido fondos provenientes de Multi Servicios Modernos, S.A., empresa creada por familiares suyos.

Las autoridades señalan que dicha sociedad recibía pagos derivados de contratos con el Estado, los cuales eran posteriormente transferidos tanto a Brands como a la empresa Service Solution, también vinculada al grupo empresarial de su familia.

El abogado defensor, Pedro Meilán, afirmó que Multi Servicios Modernos, S.A. es una de las empresas que mayores ingresos ha generado a su representado y que mantiene contratos con el Estado desde 2013, incluyendo servicios de mantenimiento en la Cinta Costera, además de contrataciones con otras entidades públicas.

Asimismo, indicó que Brands renunció a la junta directiva de la empresa al asumir el cargo de diputado, traspasando la administración a familiares, quienes también han sido imputados por el delito de blanqueo de capitales.