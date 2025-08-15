Entregan cuarto pago de pensión vitalicia a 93 héroes de la Gesta Patriótica de 1964

Ciudad de Panamá/Un total de 93 héroes sobrevivientes de la Gesta Patriótica de enero de 1964 recibieron el cuarto pago de la pensión vitalicia establecida en la Ley 163 del 10 de septiembre de 2020.

En esta ocasión, se incorporaron 12 nuevos beneficiarios, lo que elevó el desembolso estatal a $333,900.

Los héroes reconocidos fueron debidamente referidos por la Comisión Evaluadora y cumplieron con todos los requisitos establecidos por la norma.

Durante la jornada de entrega, la ministra de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles, y su equipo atendieron personalmente a los beneficiarios, acompañando el proceso y reafirmando el compromiso del Gobierno con este reconocimiento histórico.

De acuerdo con la Ley 163, cada héroe recibe una pensión vitalicia mensual de $1,200, monto destinado a garantizarles una vida con dignidad y bienestar, considerando el costo de la canasta básica, la salud, la vivienda, los servicios públicos, el vestuario, el transporte y otras necesidades esenciales.