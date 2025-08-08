Mides lanza 'Mi Nueva Meta' ¿Quiénes son los beneficiados?

Este proyecto iniciará como plan piloto en septiembre en las regiones de Panamá Centro y Panamá Norte, favoreciendo inicialmente a unos 40 alfabetizados del Mides.

Ciudad de Panamá/El Instituto Panameño de Educación por Radio (IPER) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) lanzaron este viernes 8 de agosto “Mi Nueva Meta”, con el objetivo de fortalecer la educación y metas tanto en jóvenes como en adultos, orientándolos a ingresar a primero, segundo y tercer grado.

Brenda Pittí, directora del IPER, destacó que es un proyecto que tienen como plan piloto: “Es para aquellas personas que han cursado los estudios del Mides, continúen sus estudios de alfabetización en el instituto con el programa El maestro en casa”.

Por su parte, la ministra del Mides, Beatriz Carles, expresó que buscaron a través de organismos internacionales y la cooperación técnica para ver qué les podría facilitar.

“La verdad es que la solución la tenemos en casa; IPER nos va a facilitar ese programa de educación borrable en donde, a través de nuestros voluntarios y siguiendo el sistema que tenemos de la alfabetización, le vamos a dar seguimiento a estos adultos”, sostuvo.

Durante el programa se desarrollará, utilizando la metodología “El Maestro en Casa” del IPER, un modelo flexible de educación a distancia que combina materiales autoinstructivos, clases radiales y acompañamiento voluntario.

Cabe recordar que el Mides desde el 2007 lleva a cabo el programa “Muévete por Panamá”, el cual busca enseñar a leer y escribir en alrededor de 7 semanas, impactando a más de 83,000 personas a nivel nacional para que accedan al derecho de la educación.

La entidad destaca que cada ambiente de aprendizaje es equipado con tablero, tizas, un televisor y un reproductor de DVD, a fin de que puedan dedicarse plenamente a la asimilación de las clases.

El Gobierno Nacional asegura que ha contado con el apoyo solidario de miles de voluntarios, quienes dedican su tiempo libre para convertirse en facilitadores de clases en sus propias comunidades.