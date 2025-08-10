Herrera se alista para la versión 52 del Festival Nacional del Manito de Ocú

Ocú, Herrera/El distrito de Ocú entra en sus últimos días de preparación para la edición número 52 del Festival Nacional del Manito, una de las tradiciones folclóricas más emblemáticas de la provincia de Herrera.

El evento se celebrará del jueves 14 al domingo 17 de agosto, con actividades que culminarán en el gran desfile folclórico por las calles de la comunidad.

La antesala al festival se vivió este domingo 10 de agosto con el último “pre-manito”, protagonizado por la reina saliente de la edición 2024, Ericka Danielle Montilla Chan, quien expresó su agradecimiento por el apoyo recibido durante su año de reinado.

“Ha sido un año de muchos compromisos y responsabilidades, pero sobre todo de amor por nuestro folclor y por mi tierra. Logré llevar el nombre de Ocú a distintas partes del país y ahora solo me queda invitarlos a mi gran despedida”, dijo.

La despedida de Érika I se realizará el 14 de agosto con una tuna que partirá desde su residencia y se encontrará con la tuna de la nueva soberana, Joselin Mairee Higuera Ávila, en la Feria San Sebastián, donde se llevará a cabo la coronación.

Autoridades del patronato organizador, señalaron que, aunque los preparativos están prácticamente listos, persiste la preocupación por la falta de desembolso de fondos que, por ley, deben otorgar el Ministerio de Cultura (MiCultura) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

“Hasta el momento no hemos recibido pronunciamiento de las instituciones. Es preocupante porque ese aporte cubre parte importante de los gastos del festival”, dijeron.

El Festival Nacional del Manito no solo es un símbolo cultural, sino también una fuente de ingresos para la comunidad y una plataforma para exhibir las tradiciones panameñas. Durante sus días, se realizarán concursos, presentaciones artísticas y actividades que atraen a visitantes de distintas regiones del país.

Con información de Eduardo Javier Vega