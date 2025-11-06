Hombre hiere con arma blanca a seguridad del hospital de Soná; fue capturado por la Policía

Soná, Veraguas/Un guardia de seguridad del hospital Ezequiel Abadía, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, resultó herido con arma blanca durante un incidente ocurrido la madrugada de este 6 de noviembre de 2025, según confirmaron la Caja de Seguro Social (CSS).

De acuerdo con el comunicado oficial de la CSS, el hecho se registró en el área de urgencias del hospital, cuando un ciudadano, en aparente estado etílico, adoptó una actitud violenta y exigió atención médica inmediata para su hijo. En medio del altercado, el hombre atacó con un cuchillo al guardia de seguridad que intervino para proteger a una doctora.

El funcionario de seguridad resultó herido con dos puñaladas y varias laceraciones en el costado izquierdo. Fue atendido de inmediato por el cirujano de turno, quien informó que se encuentra estable y bajo observación médica por 24 horas.

La CSS aclaró que el hijo del agresor recibió atención médica oportuna y destacó que el personal de seguridad logró controlar y desarmar al atacante, evitando consecuencias mayores.

Por su parte, la Policía Nacional de Veraguas confirmó la detención del agresor, un hombre de 45 años, capturado en las cercanías del hospital poco después del ataque. En su poder se recuperó el arma blanca utilizada en la agresión. El detenido fue puesto a órdenes de la Personería del distrito de Soná, donde se desarrollan las investigaciones.

“El individuo fue aprendido gracias a la rápida acción de nuestras unidades, mientras que el agente de seguridad se recupera satisfactoriamente”, indicó la Policía Nacional en su reporte preliminar.

La Caja de Seguro Social condenó enérgicamente el hecho y reiteró su compromiso con la seguridad del personal de salud, pacientes y familiares, anunciando que reforzará las medidas de seguridad en las áreas de urgencias de sus instalaciones para evitar situaciones similares.

Información de Ney Castillo