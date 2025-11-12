Adulto de 70 años muere tras ser herido durante asalto en su residencia en Colón

Un adulto de 70 años de edad fue asesinado luego de ser herido con arma de fuego durante un asalto ocurrido en su residencia en la comunidad de La Represa, corregimiento de Cativá, en la provincia de Colón.

Según el informe preliminar, varios sujetos ingresaron a la vivienda del adulto mayor con la intención de robarle sus pertenencias. En medio del forcejeo, uno de los delincuentes sacó un arma de fuego y le disparó, impactándolo en el abdomen.

Tras el ataque, vecinos y familiares alertaron a la Policía Nacional, que acudió al lugar de inmediato. Los agentes trasladaron a la víctima en una patrulla hasta el cuarto de urgencias de la Policlínica Dr. Laurencio Jaén Ocaña, ubicada en el corregimiento de Sabanitas.

Debido a la gravedad de la herida, el hombre fue referido al Hospital Manuel Amador Guerrero y, pese al esfuerzo del personal médico por estabilizarlo, horas después se confirmó su fallecimiento.

Investigación

El hecho ha generado consternación en la comunidad de La Represa, mientras las autoridades iniciaron una fase de investigación para ubicar a los responsables.

La Dirección de Investigación Judicial, junto con el Ministerio Público, mantiene la búsqueda de indicios que permitan identificar a los atacantes.

Las autoridades no han revelado aún si los delincuentes lograron llevarse objetos de valor ni si existen testigos directos del hecho, aunque se mantienen las diligencias en la zona.

El caso se suma a otros hechos de violencia ocurridos recientemente en la provincia de Colón, donde las autoridades refuerzan operativos preventivos ante el aumento de robos y asaltos en áreas residenciales.