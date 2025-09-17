Hospital de Chitré inicia jornadas extraordinarias de resonancias magnéticas para reducir mora de pacientes

A partir de octubre de 2025, se sumará a esta estrategia el resonador magnético del Hospital Regional Rafael Estévez, de Aguadulce, lo que permitirá ampliar la cobertura.

A partir del fin de semana del 20 y 21 de septiembre, el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré, pondrá en marcha una serie de jornadas extraordinarias de resonancias magnéticas con el objetivo de reducir la alta mora en esta especialidad médica. Estas jornadas continuarán todos los fines de semana del año hasta avanzar significativamente en la atención de pacientes en lista de espera.

Axcel Guevara Torres, jefe tecnólogo nacional de Radiología e Imágenes Médicas de la CSS, informó que esta estrategia busca atender a aproximadamente dos mil pacientes que esperan por un estudio de resonancia. Para ello, se ha organizado un esfuerzo coordinado entre tecnólogos, médicos radiólogos y personal de apoyo.

“Cada sábado y domingo vamos a atender entre 24 y 25 pacientes, lo que significa que, al finalizar cada fin de semana, habremos realizado cerca de 50 resonancias adicionales. Es un esfuerzo extraordinario para resolver la mora acumulada en esta especialidad”, destacó Guevara Torres.

Además, a partir de octubre de 2025, se integrará a esta estrategia el resonador magnético del Hospital Regional Rafael Estévez, ubicado en Aguadulce. Con esta incorporación, se ampliará la cobertura no solo para pacientes de las provincias de Herrera y Los Santos, sino también para usuarios de otras regiones del país.

Según explicó el especialista, la mayoría de los estudios solicitados corresponden a imágenes simples de cerebro, columna y extremidades. Para asegurar una lectura oportuna de los resultados, médicos radiólogos de distintas provincias, incluyendo Chiriquí y Herrera, están colaborando en horarios adicionales.

"Los informes de resonancias estarán listos en un tiempo promedio de siete días después de realizada la prueba”, subrayó.

Con esta medida, la CSS busca optimizar el uso de los recursos tecnológicos disponibles y ofrecer respuestas más rápidas a los asegurados que requieren este tipo de estudios, mejorando así el acceso a diagnósticos precisos y oportunos en el sistema de salud público.