Médicos de la Fuerza Armada de EEUU realizarán jornada de salud en Chitré

La jornada cuenta con la participación de médicos especialistas de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, quienes trabajarán junto a profesionales de la salud panameños.

Del 16 al 18 de septiembre, el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado de la Caja de Seguro Social (CSS), en Chitré, será sede de la jornada médica denominada "Ejercicios Amistad", una iniciativa conjunta entre instituciones panameñas y el Comando Sur de los Estados Unidos.

Durante la actividad se tiene proyectada la realización de 108 estudios de endoscopia y colonoscopia, así como un número igual de ecocardiogramas, en beneficio de pacientes de la región de Azuero.

La jornada cuenta con la participación de médicos especialistas de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, quienes trabajarán junto a profesionales de la salud panameños para reforzar la capacidad de respuesta en procedimientos médicos de alta complejidad.

🔗Puedes leer: Médicos de la Ciudad de la Salud corrigen anomalía genética en gemelas de 22 semanas

El doctor Avelino Escobar, director suprarregional de la CSS, subrayó que este esfuerzo conjunto permite fortalecer la transferencia de conocimientos y experiencias entre especialistas nacionales e internacionales, consolidando las capacidades del sistema de salud panameño.

En tanto, el gobernador de la provincia de Herrera, Elías Corro, destacó la importancia del evento: “Esto marca un momento especial, un testimonio de la fortaleza de nuestros lazos de amistad y cooperación entre Panamá y los Estados Unidos. A través de estos procedimientos, buscamos no solo mejorar la atención médica de nuestros ciudadanos, sino también fortalecer nuestras capacidades y compartir cimientos valiosos”.

Por su parte, representantes del Comando Sur reiteraron su disposición de mantener el apoyo a acciones conjuntas que contribuyan al bienestar de la población panameña.