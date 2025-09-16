CSS inaugura nuevo cuarto de urgencias en la Policlínica Edilberto Culiolis

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) inauguró este martes 16 de septiembre el nuevo cuarto de urgencias de la Policlínica Edilberto Culiolis, ubicada en el área de Panamá Norte. El servicio funcionará en un horario inicial de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., como parte de la ampliación de su capacidad de atención.

El doctor Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones Médicas, explicó que la apertura forma parte de la transformación de esta instalación, que anteriormente operaba como una Unidad Local de Atención Primaria en Salud (Ulaps), en una policlínica con mayor cobertura.

“La ubicación estratégica, cerca de la estación de Villa Zaíta del Metro de Panamá, permitirá que pacientes de Las Cumbres, San Miguelito y comunidades cercanas accedan con mayor facilidad al servicio”, indicó Young.

Por su parte, la directora médica de la policlínica, Dra. Indira García, destacó que el cuarto de urgencias cuenta con la infraestructura y el personal necesarios para su funcionamiento. Informó que el área dispone de cuatro consultorios, sala de triage, área de observación, espacio de hidratación para adultos, sala de choque y estación de enfermería.

Asimismo, precisó que el servicio trabajará en doble jornada, con cuatro médicos en el turno matutino y cuatro en el vespertino. La Dra. García subrayó que la policlínica atenderá a una población estimada de más de 300 mil asegurados de Panamá Norte, con especial atención a casos como dificultades respiratorias, dolores abdominales, cuadros febriles en niños, deshidratación, vómitos y diarrea.

La CSS señaló que la habilitación de este cuarto de urgencias busca acercar los servicios médicos a la comunidad, garantizando una respuesta más rápida y eficiente a las necesidades de la población asegurada en esta región.