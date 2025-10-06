Hospital Nicolás Solano aclara información sobre atención a paciente embarazada

La Chorrera, Panamá Oeste/El Hospital Nicolás Solano de La Chorrera emitió un comunicado oficial este lunes para responder información que circuló en medios digitales sobre la atención brindada a una paciente de 21 años, embarazada de 27 semanas y la que catalogaron de "incorrecta".

Según el hospital, la joven acudió a las instalaciones a las 11:15 a.m. y fue atendida por el servicio de Ginecología a las 11:24 a.m. Durante la consulta, el especialista realizó un ultrasonido que confirmó la ausencia de actividad cardíaca fetal, coincidiendo con lo manifestado por la paciente, quien indicó que llevaba aproximadamente cinco días sin percibir movimientos fetales.

A las 11:30 a.m., el ginecólogo procedió con la admisión hospitalaria para iniciar el manejo médico correspondiente, dando inicio al procedimiento en sala a las 3:00 p.m.

El centro médico enfatizó que la paciente fue "atendida en tiempo oportuno", siguiendo todos los protocolos clínicos y éticos establecidos. Actualmente, se encuentra en buen estado general, bajo supervisión médica y con el acompañamiento constante del personal de salud.

“Reiteramos nuestro compromiso con una atención digna, segura y basada en evidencia científica, así como con la transparencia y veracidad de la información que brindamos a la ciudadanía”, afirmó el hospital en su comunicado.

El hospital Nicolás Solano instó a la población a no difundir rumores y a verificar siempre la información con fuentes oficiales antes de compartir contenidos en redes sociales.

