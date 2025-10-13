Hospital Nicolás Solano enfrenta carencias y solicita mejoras urgentes

Pacientes reconocen la buena atención del personal, pero hacen énfasis en la urgente necesidad de mantenimiento, insumos y mobiliario adecuado.

La Chorrera, Panamá Oeste/La Defensoría del Pueblo hizo público recientemente un informe que evidencia graves deficiencias en hospitales del país, entre ellos el Hospital Nicolás Solano de La Chorrera.

Entre los hallazgos se destacan la falta de personal médico y especialistas, equipos obsoletos, productos químicos sin rotulación y condiciones de limpieza insuficientes.

Ante estas denuncias, la dirección médica del hospital se pronunció sobre la situación.

“Actualmente la farmacia cuenta con un abastecimiento del 90%, y si bien hemos solicitado un crédito extraordinario para garantizar lo que resta del último trimestre del año, ya se están realizando labores en laboratorio y farmacia”, señaló el Dr. David Rodríguez, director médico del Nicolás Solano.

Pacientes y familiares que se encuentran internados en el centro de salud reconocen la buena atención del personal, pero hacen énfasis en la urgente necesidad de mantenimiento, insumos y mobiliario adecuado.

El Hospital Nicolás Solano continúa bajo la mirada de los residentes de la provincia de Panamá Oeste, quienes exigen una atención de calidad y estructuras de salud más seguras y eficientes.

Con información de Yiniva Caballero