Inicio del segundo trimestre: Ministra Molinar reitera llamado a docentes para que regresen a clases

Ciudad de Panamá, Panamá/A las puertas del inicio del segundo trimestre este lunes 23 de junio, la ministra de Educación, Lucy Molinar, hizo hoy un nuevo llamado a los docentes que se mantienen en paro para que retornen a clases.

El Ministerio de Educación, a través de un comunicado que lleva la firma de la titular de esta cartera, Lucy Molinar, la entidad reitera que “con la certeza que NO SERÁN SANCIONADOS NI DESPEDIDOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RETORNO; prueba de ello es que ninguno de los que han regresado a sus aulas de clases ha sido objeto de acciones administrativas. Los exhortamos a que no se dejen engañar ni manipular por aquellos que mienten y generan zozobra, desinformando y asegurando que si regresan a laborar serán despedidos”.

La ministra también se pronunció a través de un video difundido por la entidad.

Además, informan que, junto a la Contraloría General de la República, están “corrigiendo los parámetros de trabajo y normalizando el pago de sueldo a los docentes que continuaron laborando o que regresaron a sus funciones. Los pagos se reactivarán conforme se reciban las certificaciones de los directores de los centros educativos que acreditan el regreso”.

El Meduca destaca que “el derecho de los estudiantes a recibir educación es prioritario, por lo que es responsabilidad de todos garantizar la continuidad del aprendizaje, especialmente en los centros donde se interrumpió el servicio”.

“A los padres de familia les recordamos que la mejor herencia que le pueden dar a sus hijos es la educación. Venimos de años de paralizaciones que afectan severamente el proceso de formación, lo que hace urgente retomar clases para implementar estrategias que nos permitan ponerlos al día. Las afectaciones emocionales y académicas que sufren los estudiantes, exigen normalizar el servicio en los centros educativos afectados”, puntualiza el comunicado.

Docentes en varios puntos del país se encuentran en paro desde hace dos meses como rechazo a la Ley 462 que reforma a la Caja de Seguro Social (CSS).

En tanto, ayer, la ministra Molinar advirtió que docente que no regrese a las aulas será reemplazado.

“No es lo que se quiere, pero el docente que no llegue el lunes tendrá que asumir las consecuencias de sus actos, será reemplazado”, afirmó Molinar, dejando claro que el derecho a la educación de los estudiantes está por encima de cualquier diferencia política.

Molinar enfatizó que el Gobierno ha sido tolerante y respetuoso con el derecho de los docentes a expresar su desacuerdo, pero que ahora corresponde al Ministerio defender el derecho de los estudiantes a recibir clases. “Hemos sido bien tolerantes. Ahora nos toca defender el derecho de los estudiantes”, recalcó.

Aseguró que los docentes que regresen a las aulas serán recibidos con normalidad, mientras que quienes deseen mantenerse en actividades políticas deberán asumir una decisión definitiva: “El que no quiere dar clases, que quiere hacer actividad política, su opción es la política. Tendremos que reemplazarlo porque no quiere atender a los alumnos”.

Molinar también advirtió ayer que el incumplimiento del deber conllevará consecuencias salariales. “No se pueden quebrantar las leyes. El que no cumplió con su deber, no cobra”.

El viernes pasado, en su segunda reunión con la Iglesia y el gremio empresarial, aunque se lograron algunos avances, los docentes anunciaron que no regresarían a clases el lunes y que mantendrán la huelga indefinida.

"Sigue la huelga indefinida, ya eso lo hemos decidido y lo hemos dicho ya en otro espacio”, dijo el dirigente magisterial y secretario de la Asociación de Profesores de Panamá, Fernando Ábrego.

