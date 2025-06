Huelga docente: Gremios magisteriales interponen amparos de garantía ante la Corte Suprema por retención de salarios

Ciudad de Panamá, Panamá/Miembros del sector magisterial interpusieron este miércoles 4 de junio dos amparos de garantía ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en respuesta a las declaraciones del contralor general de la República, Anel Flores, sobre la retención de salarios a docentes que se encuentran en paro y las auditorías que adelanta la Contraloría General para determinar quiénes recibirán su pago.

La acción legal fue presentada tras el anuncio del contralor, quien informó que más de 15 mil docentes no cobrarán su próxima quincena, correspondiente a la primera del mes de junio, debido a que no han laborado durante la huelga que mantiene el gremio desde hace más de un mes.

“Estamos interponiendo un amparo de garantías que impide estas acciones porque son totalmente ilegales y se encuentran fuera del decreto 681, que regula y establece las licencias sin salario y las ausencias de los docentes. Las autoridades deben respetar ese marco legal”, sostuvo el dirigente magisterial Diógenes Sánchez, quien también expresó que las autoridades deben cumplir con este decreto.

Sánchez también respondió al contralor, ante su mención: “Hoy (el contralor Flores) mencionó mi nombre. La verdad es que yo tengo más de un mes que no cobro ni un solo centavo (...) No entiendo a raíz de qué (su mención)”.

El dirigente reiteró que la paralización de labores responde a las peticiones realizadas por el gremio, y que por ese motivo se están presentando los amparos.

Suspensión de salarios

Por su parte, en una conferencia de prensa realizada en horas más tempranas de este miércoles, el contralor Flores defendió la suspensión de salarios al señalar que no se trata de descuentos. “No se les está descontando; simplemente no se les paga porque no han trabajado. Mal puedo pagarle a alguien que no ha laborado”, manifestó.

Flores calificó de “ilegal” la huelga docente, que ya supera un mes, y aseguró que se han identificado casos en los que educadores acuden a los centros educativos, firman asistencia y se retiran sin atender a los estudiantes, en ocasiones con la aparente complicidad de directores y autoridades del Ministerio de Educación (Meduca).

Además, denunció que existen 82 dirigentes magisteriales que continúan cobrando sus salarios mientras instan a otros docentes a mantenerse fuera de las aulas.

Flores también advirtió que, en el banco de datos del Meduca, hay unos 17 mil docentes en lista de espera para ser nombrados, aunque actualmente no hay plazas disponibles. Finalmente, anunció que desde hoy la Contraloría ha iniciado una auditoría nacional en el Meduca para detectar a más docentes que estarían firmando asistencia sin cumplir sus funciones.

Con información de Yenny Caballero