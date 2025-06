15 mil educadores en paro no cobrarán por suspensión de salario, anuncia el contralor Flores

Ciudad de Panamá/El contralor general de la República, Anel 'Bolo' Flores, anunció este miércoles que en las últimas quincenas se ha estado suspendiendo el pago de salario a los docentes debido al paro de labores que mantienen y que ha dejado las aulas vacías en detrimento de los estudiantes.

Indicó que, en la próxima quincena [la primera de este mes], el número de suspensiones salariales podría superar los 15 mil docentes. “Malamente le puedo pagar a alguien que no ha trabajado”, declaró el Contralor, al tiempo que hizo un llamado a los educadores para que regresen a las aulas de clase.

Aclaró que no se está descontando salario, ya que el descuento aplica cuando alguien labora pero no asiste algunos días; en este caso, no es así: no han devengado salario alguno porque no han laborado.

Catalogó de "ilegal", lo que, a su juicio, es una paralización de labores por parte de los docentes, que ya suma más de un mes.

Aseguró que varios docentes acuden a los colegios, firman, pero luego se retiran sin atender a los estudiantes. Esto, dijo se han producido, en muchos casos, con la complacencia de directores de centros educativos y otras autoridades del Ministerio de Educación.

Flores también se refirió al amparo de garantías presentado por el dirigente Diógenes Sánchez ante la Corte Suprema de Justicia, en relación con la suspensión de su salario, enfatizando que no se le puede pagar a nadie que no trabaje

Además, denunció que existen 82 dirigentes gremiales que continúan cobrando sus salarios, mientras instan a otros educadores a no asistir a clases. “Ellos están cobrando, porque en la triquiñuela que han hecho, sí están cobrando, mandando a que les marquen. Ellos están mandando a los docentes a no dar clases, pero ellos sí están cobrando”, expresó.

¿Meduca recurrirá al banco de datos?

Advirtió que, en el banco de datos del Meduca, hay unos 17 mil docentes en lista de espera para ser nombrados como educadores, pero actualmente no hay cupo para ellos. “Yo creo que hay que reactivar, y eso lo estamos hablando con el Meduca. Yo creo que ya es hora de llamar a esa reserva moral que hay allí, de personas que quieren trabajar (…)”, planteó.

“Esto no es una venganza, solo se está poniendo orden en el sistema”, añadió.

Además, anunció que a partir de hoy arranca una auditoría en el Ministerio de Educación (Meduca) a nivel nacional para detectar a más docentes que firman y no trabajan.

Recientemente, la ministra de Educación, Lucy Molinar, expresó que las puertas para el diálogo están abiertas y anunció que varios docentes ya han retomado clases, pero que sigue dándose demasiada desinformación que no está ayudando al país.

“Nada de lo que estamos haciendo, nada de lo que está pasando ayuda a construir país. Al final aquí vivimos todos y este país nos pertenece a todos”, afirmó la ministra, enfatizando que es momento de bajar la intensidad del conflicto y comenzar a pensar en Panamá.