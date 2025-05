Huelga indefinida de parte de la comunidad educativa de la escuela Elena Chávez de Pinate

Ciudad de panamá/Padres de familia y estudiantes de la Escuela Elena Chávez de Pinate, ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, se han declarado en huelga indefinida debido al deterioro de la infraestructura del plantel y la falta de soluciones concretas.

La comunidad escolar ha estado esperando, desde 2023, el inicio del proceso de demolición y construcción de un nuevo centro educativo, promesa que hasta la fecha no se ha materializado.

Las instalaciones actuales presentan problemas estructurales que impiden el desarrollo adecuado de las clases. En la mayoría de las semanas, los estudiantes solo reciben clases dos o tres días, una situación que ha afectado directamente su formación académica.

"Este es un excelente colegio, pero no podemos seguir en estas condiciones.", expresó uno de los padres de familia, por la falta de respuestas.

Por su parte, la directora de la Asociación de Padres de Familia manifestó su frustración ante la demora del proyecto: "Bueno, no hay esperanza. Todo lo que han dicho —que hay licitación, que van a hacer, que no van a hacer— nada se cumple. No estamos ni en las páginas amarillas".

Los estudiantes también alzaron su voz, pidiendo soluciones reales y permanentes. "Ya estamos cansados de tanta basura. No queremos una solución temporal, no queremos salones modulares. Necesitamos mejores instalaciones", reclamó una estudiante.

Mientras tanto, esta escuela lleva desde marzo 2023 esperando la demolición y construcción de un nuevo centro educativo.

Con información de Darío Fernández.