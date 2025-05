Capac critica paralización del sector construcción y advierte sobre pérdidas millonarias

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac), ha expresado su enérgica oposición a la paralización del sector construcción, que ya entra en su segunda semana. El presidente del gremio de la construcción, Alejandro Ferrer, criticó la medida y advirtió sobre las graves consecuencias económicas que está generando.

Ferrer reiteró la postura del gremio, señalando que están en contra de este tipo de medidas que afectan tremendamente la industria, el desarrollo de proyectos y toda la cadena de suministro que gira alrededor de la industria de la construcción. Destacó que la industria de la construcción es un motor clave de la economía, que fomenta el empleo y genera una importante derrama económica directa e indirectamente.

El presidente de Capac enfatizó que la paralización afecta a los trabajadores, quienes no podrán cobrar los días no trabajados, ya que se trata de un "procedimiento ilegal". Explicó que la huelga no se originó por un conflicto laboral, sino como una medida de presión por situaciones ajenas al sector, como la recién reformada ley de la Caja de Seguro Social.

Ferrer reveló que las proyecciones de crecimiento para el sector en 2025 eran muy positivas, con expectativas de superar los 1,000 millones de dólares. Sin embargo, la paralización está frenando este impulso.

Cosas como esta afectan tremendamente el desempeño de la industria y también volver a retomar proyectos y volver a desarrollar cosas después de que se crea esta inestabilidad y este clima, la verdad que nos hace esto más difícil", lamentó.

El presidente de Capac denunció que el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), no permite a los trabajadores decidir si quieren o no trabajar, y que muchos de los paros en los proyectos se llevan a cabo "mediante amenazas y situaciones forzadas por parte del sindicato".

Ferrer advirtió sobre las cuantiosas pérdidas económicas que está ocasionando la paralización. "Se estima que se pueden perder alrededor de 90 millones de dólares diarios", afirmó, subrayando que la cifra aumenta a medida que se prolonga la medida.

Además del impacto directo en el empleo, Ferrer alertó sobre las afectaciones a proveedores, la cadena de suministro, las importaciones de materiales, los servicios financieros, los seguros, el transporte y otros negocios indirectos que dependen de la industria de la construcción.

Ante esta situación, el gremio de la construcción exige que se suspenda la paralización de forma inmediata, ya que no la considera la vía correcta para resolver los problemas. "Yo no pienso que esto va a llevar a ningún resultado favorable y se está haciendo mucho daño al trabajador y se está haciendo mucho daño por otro lado", concluyó Ferrer.