Cerca de 200 personas siguen en albergues temporales tras inundaciones en Chiriquí

Las fuertes lluvias que afectaron la provincia por más de 72 horas fueron provocadas por los efectos indirectos del huracán Melissa.

Chiriquí/Tras las intensas lluvias que se registraron en la provincia de Chiriquí, las familias que resultaron afectadas producto del desbordamiento de los ríos y también canales de desagüe permanecen albergadas de forma temporal en dos lugares que se habilitaron.

Uno de estos albergues se estableció en el colegio de Cipres, en donde se mantienen al menos 56 personas. En tanto, en el estadio Glorias Deportivas Baruenses se mantienen 142 personas.

Algunos de los damnificados narraron los momentos de terror que vivieron tras esta situación.

"El agua estaba más arriba de la cintura; se sabe que un resbalón, esas aguas están sucias, contaminadas, pero vuelvo y le repito, la evacuación del Sinaproc motivó a las personas a que saliéramos de ahí lo más pronto posible", narró Doris Ducaza, una de las afectadas.

"Es algo natural y esperando, ¿verdad? que las autoridades colaboren también en algo. Que aquí tenemos niños, tenemos personas adultas, ¿verdad? Que han sido afectadas. Les ha llegado el agua; se les ha metido dentro de sus hogares", comentó otro de los ciudadanos que se mantienen albergados.

Estas personas manifestaron que esperan las ayudas necesarias para las labores de limpieza de las estructuras que resultaron afectadas producto del desbordamiento de estos ríos y sistemas de desagüe, y de esta forma poder volver a sus hogares de forma segura.

Balance de la situación

Tras la declaratoria de alerta roja para los distritos de Barú, Renacimiento y Tierras Altas, las autoridades locales y provinciales brindaron un informe sobre las afectaciones.

"Sí, tenemos conocimiento de que en la escuela de Cipres hay otro grupo de personas; nos vamos a dirigir allá también para conocer sus necesidades y poder brindarles apoyo. Y pues las instituciones que se suman, sobre todo Sinaproc, que es el que ha estado haciendo los movimientos para garantizar que ellos no estén expuestos a cualquier peligro y los han traído aquí a este albergue", detalló Abdialy Moreno del Ministerio de Desarrollo Social.

En las últimas horas el clima ha mejorado en la provincia de Chiriquí. No se han registrado lluvias fuertes como lo fue en los días anteriores. Esto, según las autoridades, ha permitido que se pueda ir evaluando con mayor fuerza las que fueron afectadas producto del desbordamiento de estos ríos en Barú.

Información de Demetrio Ábrego