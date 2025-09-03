Idaan solicita millonario traslado de partidas para servicios de vigilancia

Mientras moradores de Caimitillo aguardan su intervención ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional para denunciar presunta contaminación del aire por parte de empresas cementeras, en paralelo, el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, enfrenta cuestionamientos en la Comisión de Presupuestos por dos traslados de partida que suman aproximadamente 3.6 millones de dólares.

Villarreal defendió que los fondos solicitados, principalmente destinados a servicios de videovigilancia, no comprometen proyectos de suministro de agua potable. Según explicó, el traslado corresponde al presupuesto 2024–2025 y busca fortalecer el soporte técnico de más de 500 cámaras y 200 sensores instalados en la Ciudad de Panamá. “No se trata de vigilancia operativa, sino de soporte técnico para garantizar la seguridad de nuestras instalaciones”, afirmó.

La diputada Janine Prado, presente en la sesión, subrayó la importancia de que estos ajustes presupuestarios no afecten las obras en ejecución. También se cuestionó la necesidad de nuevos traslados para el segundo semestre de 2025, dado que no están contemplados en el presupuesto actual.

Por otra parte, los residentes de Caimitillo, que están a la espera de ser atendidos, aseguran que las cementeras operan sin cumplir con las regulaciones ambientales, lo que estaría afectando la calidad del aire en su comunidad. La Comisión de Ambiente aún no ha iniciado la sesión, pero se espera que los testimonios ciudadanos expongan la gravedad del problema.

La jornada legislativa continúa con atención dividida entre las denuncias ambientales y el debate presupuestario, ambos reflejo de preocupaciones ciudadanas sobre la gestión pública y la transparencia institucional.

Información de Elizabeth González