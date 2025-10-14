Ifarhu anuncia segundo pago de becas universitarias correspondiente al año 2025

La institución exhortó a los becarios que no hayan recibido su pago en los próximos días a acercarse a la oficina regional o provincial del Ifarhu.

Ciudad de Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que a partir de esta semana se está realizando el segundo pago de becas correspondientes al año 2025 para los estudiantes universitarios beneficiarios del programa, a través del sistema ACH.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, la institución exhortó a los becarios que no hayan recibido su pago en los próximos días a acercarse a la oficina regional o provincial del Ifarhu que les corresponda, con el propósito de consultar, actualizar o entregar su documentación bancaria.

El anuncio fue emitido desde la ciudad de Panamá este martes 14 de octubre de 2025, y forma parte de los esfuerzos del Ifarhu por garantizar el cumplimiento de los compromisos económicos con los estudiantes beneficiados en todo el país.

La entidad reiteró su compromiso de seguir impulsando la formación académica y el acceso a la educación superior a través de sus distintos programas de becas y créditos educativos.