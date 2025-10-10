Ifarhu: Reprograman audiencia contra estudiantes investigados por el caso auxilios económicos para el 11 de noviembre

En total son 28 los estudiantes que la Fiscalía busca imputar por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, peculado y peculado por extensión, este último, debido a que algunos no mantenían condición de servidores públicos al momento de recibir los fondos.

Panamá/La audiencia de imputación contra varios estudiantes beneficiados con auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) fue reprogramada para el próximo 11 de noviembre, luego de que un error de la Oficina Judicial impidiera su realización este viernes.

Aunque la diligencia estaba programada para las 8:30 a.m. de este viernes en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, no se convocó a un juez de garantías ni se asignó sala para llevar a cabo el proceso.

“No estaba en la agenda de la Oficina Judicial. Esto quiere decir que no tenía ni sala ni tampoco juez asignado para la realización de esta audiencia”, señalaron las autoridades judiciales, por lo que solo se abrió la sesión para fijar una nueva fecha.

En la reprogramación se confirmó que la nueva audiencia se celebrará el 11 de noviembre a las 8:30 a.m. en la sala 2 del Sistema Penal Acusatorio.

Durante la breve comparecencia solo estuvieron presentes tres de los 13 estudiantes investigados, entre ellos un conocido modelo e influencer que habría recibido más de $24,000 en auxilios.

A pesar de las preguntas de la prensa sobre si había utilizado el dinero correctamente, si se graduó o si contaba con documentación que justificara el uso de los fondos, el señalado evitó responder.

Detención y lesión

Este proceso judicial busca esclarecer el uso que se dio a los auxilios económicos otorgados durante la administración de Bernardo Meneses, exdirector del Ifarhu, y quien se mantiene detenido por este caso.

En total, 28 beneficiarios deberán comparecer ante el sistema de justicia, que la Fiscalía busca imputar por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, peculado y peculado por extensión, este último, debido a que algunos no mantenían condición de servidores públicos al momento de recibir los fondos. A la fecha, nueve de los 28 estudiantes han sido imputados.

Según el informe de auditoría, la lesión al erario público asciende a $24 millones, producto de las asignaciones irregulares de fondos mediante el programa de auxilios económicos y becas.

Quejas por el proceso

En medio de señalamientos que apuntan a que entre los beneficiarios habría familiares de altos funcionarios, diputados, empresarios y dirigentes políticos. Uno de los abogados defensores cuestionó la selección de los investigados.

“Sí está debidamente corroborado que nuestro poderdante cumplió con el objetivo del programa del auxilio. Adquirió una maestría en derecho energético y ocho diplomas más reconocidos por universidades europeas. Lo que sí me preocupa aquí es que yo estoy viendo al hijo de la cocinera. Pero aquí hubo gente que se llevó más de $200,000, que se llevó más de $180,000 y que no está aquí. Entonces, la justicia no puede ser selectiva”, afirmó el abogado.

Esta sería la cuarta audiencia relacionada con el caso de los auxilios económicos del Ifarhu, que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

El objetivo es determinar si los beneficiarios utilizaron los fondos conforme a lo establecido en los contratos y si efectivamente cursaron estudios y obtuvieron los títulos académicos comprometidos.

Con información de Luis Jiménez.