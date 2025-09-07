Iglesia Católica bendice la nueva corona de Santa María la Antigua en Panamá Viejo

La Iglesia anunció que el próximo martes se celebrará la coronación solemne de Santa María la Antigua y del Niño Jesús en la Catedral Metropolitana.

En el sitio histórico de Panamá Viejo, la Iglesia Católica celebró este domingo una eucaristía especial en conmemoración de los 512 años de la primera diócesis en el continente americano. El acto central de la jornada fue la bendición de la nueva corona de Santa María la Antigua, un acontecimiento considerado histórico para los feligreses.

La corona, elaborada a partir de donaciones de joyas de oro y plata entregadas por miles de panameños, fue confeccionada en dos piezas: una para la Virgen y otra para el Niño Jesús.

Ricardo Gago, miembro de la Iglesia y del comité organizador, detalló que está compuesta de aretes, hebillas, pulseras y otros objetos que fueron fundidos para dar forma a estas piezas que simbolizan la fe y la devoción hacia la patrona de Panamá.

La ceremonia contó con la presencia del nuncio apostólico, monseñor Dagoberto Campos, quien presidió la misa junto a cinco obispos y decenas de sacerdotes. Tras la bendición de las coronas, la Iglesia anunció que el próximo martes se celebrará la coronación solemne de Santa María la Antigua y del Niño Jesús, en un acto litúrgico que será presidido por un delegado de la Arquidiócesis de Sevilla.

Información de Jocelyn Mosquera