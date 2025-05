Impacto de las protestas en Panamá: Obras se reanudan lentamente con solo el 60% del personal

Ciudad de Panamá/Luego de semanas de paralización en importantes obras de infraestructura en el país, el panorama comienza a mostrar signos de recuperación. Según declaraciones del viceministro de Comercio, Eduardo Arango, aproximadamente el 60% de los trabajadores del sector construcción ya ha retomado sus labores, una señal alentadora en medio del impacto económico generado por las protestas y conflictos recientes.

“El impacto económico es muy grande. Cada día estamos tratando de que más personas se reincorporen a sus labores en el sector construcción. Tenemos probablemente un 60% de los trabajadores de vuelta en sus plazas de trabajo; eso quiere decir que están tomando conciencia y se están dando cuenta de que necesitan volver a sus plazas de trabajo por el bienestar del país y de ellos”, expresó Arango.

Aunque desde la Agencia Panamá Pacífico aseguran que las paralizaciones no les afectan directamente, reconocen que la situación repercute en la imagen del país y en su capacidad para atraer inversiones extranjeras.

“Lastimosamente, lo que nos afecta con estos grandes proyectos de infraestructura en los que el Estado está comprometido, es que se van atrasando, y por ende, se atrasan las fechas de entrega. Eso nos limita cuando salimos afuera a promover la marca país”, señaló el viceministro.

Por su parte, empresarios como Luis Ocando advierten que el impacto va más allá de lo reputacional, ya que se depende mucho de la inversión extranjera.

“Se ha sentido el impacto y yo creo que el país tiene que arrancar porque, realmente, de protesta en protesta no vamos a ser el Panamá que todos queremos. Nosotros dependemos mucho de la inversión extranjera y, con el tema geopolítico que está sucediendo a nivel mundial, sumado ahora a que nosotros no nos ayudamos con las protestas, no es la mejor manera”, comentó el empresario.

El viceministro Arango insistió en que las inversiones extranjeras son clave para la generación de empleo en el país, y que las acciones de los últimos días están frenando el progreso que Panamá necesita.

Con información de Elizabeth González