Protestas paralizan Bocas del Toro: empresarios y bananeras reportan graves pérdidas

Changuinola, Bocas del Toro./Después de una semana de paralización de labores por parte de gremios sindicales y grupos docentes, ya se sienten los efectos negativos en la economía de los pequeños y medianos empresarios de la provincia de Bocas del Toro.

Más de 20 sitios dentro del distrito de Changuinola están bloqueados por gremios docentes, gremios sindicales y trabajadores de las bananeras, que exigen la derogación de la Ley 462, que reforma la Caja del Seguro Social.

“No hay paso, estamos preocupados por eso, porque el gobierno no dice ni hace nada”, dijo Carlos Miranda, vendedor de legumbres y frutas.

“La situación del país ha cambiado y, para colmo, estamos en una huelga que no sabemos en qué va a parar. Yo no tengo trabajo, me dedico a la venta de buhonería y ahora la estamos pasando mal en casa, porque no estamos haciendo nada”, explicó otro vendedor.

Los comercios en la avenida 17 de Abril, en Changuinola, en su mayoría están cerrados. Los supermercados están sin productos cárnicos ni embutidos, ya que los camiones de reparto no pueden pasar a lo largo de la carretera Chiriquí Grande, que conecta con la provincia de Chiriquí.

En medio de estos cierres, la empresa bananera Chiquita Panamá pide a los trabajadores retomar labores y advierte pérdidas por más de $10 millones.

Según la empresa, a la fecha, producto de la paralización de labores, se han acumulado más de 900 mil cajas de banano que no se han exportado, y las pérdidas superan los $10 millones.

En un comunicado indicaron que “de continuar esta situación, la cantidad de empleos y hectáreas productivas se reducirá en un futuro próximo, afectando a los 6,000 trabajadores directos y los más de 24,000 empleos indirectos que genera la industria bananera, el principal empleador de la provincia”.

En tanto, ayer jueves, en su conferencia de prensa semanal y ante las protestas que se han dado en diferentes provincias del país, el presidente de la República, José Raúl Mulino, recalcó que no tiene nada que dialogar y que no se modificará la ley, porque la Ley 462 está vigente.

Dijo que se han esbozado falsedades en torno a la ley. Recalcó que no ha visto una ley más analizada y consultada en la Asamblea Nacional. “Hubo momentos en que pensé que se perdería la ley; sin embargo, el debate que se dio fue aleccionador, porque nutrió el proceso democrático de discusión de una ley que fue polémica”.

“Nadie puede decir que se hizo un madrugonazo para el Día de la Madre, para Navidad, para Año Nuevo, o que se aprobó a las 4:00 de la mañana de x día”.

Mulino indicó que, desde agosto del año pasado, cuando citó a los sectores, se les explicó la mecánica y “desde ese día estos grupos, de todos conocidos, plantearon la misma posición que están tratando de imponer hoy día”. Agregó que en la ley no se aumenta la edad de jubilación, aunque en seis años hay que hacer una revisión técnica.

“Esa ley no afecta a los educadores. Es un crimen lo que están haciendo. Es un crimen que estén usando a sus estudiantes de escudo para protestas políticas o politiqueras. No hay razón, porque no hay nada en el sector educativo sucediendo como para paralizar el país”.

Mulino manifestó que la Ley 462 no privatiza ningún servicio de la seguridad social.

Con información de Anabelsy Montenegro.