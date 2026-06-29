Implementan vigilancia policial 24/7 en el Policentro de San Isidro ante incidencias delictivas

De acuerdo con los lineamientos presentados en la mesa interinstitucional conformada por el Ministerio de Salud y la 11.ª Zona Policial de San Miguelito.

El Policentro de San Isidro, ubicado en el distrito de San Miguelito, se ha convertido en la primera instalación de salud pública a nivel nacional en ser inaugurada bajo la modalidad de "Centro Médico Vigilante".

Esta nueva estrategia operativa, que emula el funcionamiento de programas comunitarios como el de "Vecinos Vigilantes", surge con el objetivo primordial de optimizar la seguridad interna y perimetral de los centros de atención médica frente a la recurrencia de hechos delictivos.

La iniciativa contempla el despliegue de agentes de la Policía Nacional de forma permanente dentro de la estructura, permitiendo una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier acontecimiento imprevisto o alteración del orden que comprometa la integridad física de los usuarios y del personal sanitario.

Al respecto, el director regional de Salud de San Miguelito, Algis Torres, detalló los mecanismos tecnológicos y operativos que sustentan este proyecto, señalando que la principal diferencia radica en contar con policías permanentes en el sitio para cualquier evento imprevisto.

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El funcionario puntualizó que se ha establecido una red de comunicación continua mediante herramientas de mensajería instantánea, enlaces telefónicos y sistemas de videocámaras, lo que garantiza que las fuerzas de seguridad pública acudan de manera automatizada al recinto ante reportes de incidencias complejas.

Adicionalmente, Torres especificó que, debido a que esta instalación ofrece atención ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y considerando que la mayor tasa de ingresos por situaciones de violencia —como balaceras, hurtos y robos— ocurre después de las 10:00 p.m., el centro opera como un punto de acopio y derivación de pacientes provenientes de otras áreas aledañas, como el Centro de Salud de Cerro Batea.

Bajo esta premisa de seguridad integral, las autoridades institucionales informaron que se prevé una expansión progresiva de este plan preventivo hacia otros complejos asistenciales del distrito de San Miguelito que registren dinámicas similares de vulnerabilidad.

De acuerdo con los lineamientos presentados en la mesa interinstitucional conformada por el Ministerio de Salud y la zona policial de San Miguelito, una de las próximas infraestructuras prioritarias contempladas para la adopción de este sistema de vigilancia permanente y monitoreo coordinado es el Centro de Salud de Torrijos Carter, buscando mitigar el impacto de los focos de criminalidad local en las salas de urgencias de la región.

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