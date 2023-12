Varios imputados se han acercado para 'salidas alternas' en el caso Odebrecht, dijo fiscal Morcillo

Ciudad de Panamá, Panamá/Para el 15 de julio al 23 de agosto de 2024 a las 9:00 am. está fijada la fecha para la audiencia plenaria para el juicio por el caso Odebrecht. Este miércoles, la fiscal Anticorrupción, Ruth Morcillo, informó que varias de las personas que se mantienen imputadas a este caso se han acercado al Ministerio Público para llegar algún tipo de acuerdo.

"Durante todo este bregar de investigación y ya a las puertas de una etapa de juicio oral, donde corresponde ya debatir la responsabilidad penal que le cabe a cada uno, sí se han acercado. Y sobre todo aquellos que han ofrecido, mucho antes, y quizás viendo la realidad jurídica, se han acercado a llegar con el Ministerio Público a una salida alterna para no enfrentar el juicio", manifestó.

Morcillo manifestó que, sin embargo, esto no es muy sencillo porque ya a esta etapa procesal tan avanzada "Se me ocurre adelantar a mí que quizás solo sería un acuerdo de pena. Porque la colaboración, a menos, que haya una información muy oportuna, veraz o que el fiscal a este momento no la haya encontrado que consideren ellos, y ellos la tengan, y pueda aportar a la investigación".

Agregó que de menos, quedaría otra salida a los imputados que es el acuerdo de pena, donde involucra la aceptación de responsabilidad, misma que es una forma de retribuir al estado los dineros mal habidos.

"Que la persona que va a asumir hechos, no solo asuma hechos para recibir una condena, sino que además resarza al Estado los dineros que se tomó. Las cuantías son un poco altas como para que las personas puedan devolver y esa devolución el fiscal la tome en cuenta para dosificación de la pena", dijo.