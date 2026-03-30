Inicia la temporada de conciertos 2026 de la Sinfónica Nacional con nueva sede y boletos a $5

El espectáculo inaugural se titula Fuentes de Roma e incluirá también la presentación de solos para violinistas.

Panamá/La Orquesta Sinfónica Nacional dará inicio a su temporada de conciertos 2026 a partir del próximo miércoles 1 de abril.

Este año, las presentaciones cambiarán de sede. Ya no se realizarán en el Teatro Balboa, sino en la Ciudad de las Artes, específicamente en el Teatro Aurea Beby Torrijos. El primer concierto está programado para las 8:00 p.m.

El espectáculo inaugural se titula Fuentes de Roma e incluirá también la presentación de solos para violinistas.

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, explicó el alcance de esta nueva temporada, que contempla incluso presentaciones en el interior del país. “El trabajo de la Orquesta Sinfónica, ellos son funcionarios públicos del Ministerio de Cultura. Y el Estado aporta para que ellos tengan el tiempo y la dedicación para que podamos compartir su talento”.

Por otra parte, se dieron a conocer detalles del concurso para seleccionar al nuevo director o directora de la Orquesta Sinfónica Nacional. En ese sentido, Gianni Bianchini Torres indicó que “Esta convocatoria culminaría con un gran concierto de los postulantes el 30 de abril. Así que ya tienen esas semanas, del 21 al 27 de abril”.

Además, recordó que el proceso se rige por normativa legal. “Estamos en el paso internacional. Como decíamos, esto va por un manual que está estipulado por ley. La primera etapa la tenemos que abrir a panameños solamente y luego a una segunda etapa, ya que queda desierta, buscamos a nivel internacional”.

Para este año, la temporada de conciertos también incluirá el cobro de entrada, con el objetivo de hacer sostenible a la orquesta. No obstante, se informó de que los precios serán más accesibles.

La temporada pasada, los boletos oscilaban entre 15 y 20 balboas. En esta ocasión, el precio se ha fijado en 5 balboas y podrán adquirirse incluso a través de Internet.

Con información de Jorge Quirós.