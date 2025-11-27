Inician cosecha de arroz que abastecerá a 16 escuelas de Coclé

Coclé/La comunidad educativa del colegio Salomón Ponce Aguilera inició este jueves la cosecha de 18 hectáreas de cultivos de arroz, luego de cumplirse los 120 días promedio de este cultivo, exactamente en la comunidad de El Jobo, en el distrito de Antón. Se proyecta una producción cercana a los 2,000 quintales, cantidad que permitirá abastecer a 16 escuelas de la provincia de Coclé mediante el fondo agropecuario.

Con esta cosecha se beneficiará a alrededor de 12,000 estudiantes, reforzando también la seguridad alimentaria de los comedores escolares.

Jorge Luis Pérez, coordinador del Fondo Nacional Agro, explicó que “hace cuatro meses, y precisamente hoy, se cumplen 120 días. Esa es su fecha de cumpleaños. Hoy se inició y se ejecutó una programación que viene desde hace dos o tres meses. Hay 18 hectáreas; se esperan 1,800 quintales, promedio de 100 quintales por hectárea. Si nos vamos a los 120 días, quizás estamos por los 2,300 o 2,500 quintales por hectárea, que es excelente”.

Mientras tanto, Fernando Sánchez, estudiante del Colegio Salomón Ponce, indicó que “es muy importante que se siga manteniendo esta cosecha de arroz para que los comedores de nuestro colegio se sigan fortaleciendo, y no solamente en nuestros colegios, sino en los de todo el país”.

Por su parte, Andrés Pacheco, de la Dirección Regional de Educación, planteó que “nosotros, aquí en la provincia de Coclé, tenemos aproximadamente 345 escuelas, así que tenemos que planificar con todos los directores de los centros educativos. Y aquí, con el equipo de trabajo del fondo agropecuario, podemos ver cuánto podemos darle a dichas escuelas”.

Este proyecto integral impulsa también a más jóvenes a involucrarse en la producción agrícola, guiados por docentes y acompañados por técnicos del MIDA y del IDIAP, entidades que buscan fortalecer la formación práctica y el compromiso con la autosuficiencia alimentaria en la región. Definitivamente, una gran iniciativa que se lleva a cabo en la provincia de Coclé.

Con información de Nathalie Reyes.